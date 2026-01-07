Televizyon kumandasının pili bitince neden vururuz ve neden vurunca çalışır?

Uzaktan kumandalar ilk çıktığı zamandan bu yana oldukça geliştirilmiştir ve etki alanları çok genişlemiştir. Daha önce birkaç metre içinde etkili olan uzaktan kumandalar günümüzde işten okuldan ya da dışarıda herhangi bir yerden de etkin olarak kullanılabilecek hale getirilmiştir. Bu cihazlar kablosuz olarak başka bir cihazı uzaktan çalıştırabilmek ya da yönlendirebilmek için üretilmiş elektronik cihazlardır.

Kontrollerin direkt olarak çalıştırılabilmesi için uygun erişim dışında olan cihazların çalıştırılması uzaktan kumandalar sayesinde mümkün olabilmektedir. İlk televizyon kumandalarının tarihi 1956 yılına dayanmaktadır ve bu cihazlarda ultrasonik tonlar kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan kumandalar genel olarak dijital biçimde kodlanmış kızılötesi radyasyon darbeleri göndermektedir.

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında insansız olarak kontrol edilebilen araç ihtiyacını karşılayabilmek için hem kablolu hem de kablosuz uzaktan kumanda teknolojisi geliştirilmiştir. Televizyonlar, uzaktan kumandalarının ilk ve en çok kullanıldığı cihazlar olarak kabul edilmektedir.

Televizyon kumandası pili bitince neden vururuz ve neden vurunca çalışır?

Kendine has bir çalışma prensibi bulunan uzaktan kumandaların bir özelliği de çok az elektrik akımı kullanıyor olmalarıdır. Bu yüzden de içlerinde yer alan piller çoğu zaman uzun bir süre kullanılmadan beklemektedir. Ancak bu bekleme süreleri pillerin temas ettikleri noktalar arasında oksitlenme ismi verilen bir katmanın oluşmasına neden olabilmektedir.

Bahsi geçen bu katman uzaktan kumanda düğmelerine basıldığı zaman elektrik akımının düzgün bir şekilde iletilmesine engel olmaktadır. Bu da uzaktan kumandanın yönlendirmeye bir karşılık vermemesine yol açabilmektedir. Özellikle de düşük akım ile çalışmakta olan uzaktan kumandalar oksit tabakalarını aşma konusunda zorlanabilmektedir.

Kamera ya da benzeri daha yüksek akım çeken elektronik cihazlar bu oluşan katmanı geçebilir ancak uzaktan kumandalar bu konuda yeterli olamayabilmetkedir. Basit görülse de etkili olan bir yöntem ile bu sorun giderilebilmektedir.

Özellikle Türklerde bir elektronik cihaz çalışmadığı ya da tutukluk yaptığı zaman cihaza vurularak çalıştırmak halk arasında çok kullanılan bir yöntemdir. Basit ve tuhaf görünse de uzaktan kumandalarda bu tutukluk durumu yaşandığı zaman hafif olarak kumandalara vurulması yolu ile uzaktan kumandanın tekrar çalışmasını sağlayabilmek mümkün olmaktadır.

Tutukluk yapan uzaktan kumandaya el ile birkaç kez burulduğu zaman cihazın içinde yer alan pil bağlantı noktaları hafif bir şekilde yerinden oynar. Bu sayede oksitlenme katmanın bir kısmı da aşınmış olur. Böylece akım yeniden sağlıklı bir biçimde iletilmeye başladığı için uzaktan kumanda da yeniden çalışmaya başlar.