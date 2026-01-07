HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Televizyon kumandasının pili bitince neden vururuz ve neden vurunca çalışır?

Günümüzde git gide daha da gelişen teknoloji günlük hayatı kolaylaştırmaya devam etmektedir. Bu anlamda artık eski kabul edilen bir teknolojik gelişme olan kumandalar televizyon başta gelme üzere bugün birçok farklı elektronik cihaz için kullanmaktadır ve müdahale alanları git gide daha da genişlemektedir.

Televizyon kumandasının pili bitince neden vururuz ve neden vurunca çalışır?
Ferhan Petek

Uzaktan kumandalar ilk çıktığı zamandan bu yana oldukça geliştirilmiştir ve etki alanları çok genişlemiştir. Daha önce birkaç metre içinde etkili olan uzaktan kumandalar günümüzde işten okuldan ya da dışarıda herhangi bir yerden de etkin olarak kullanılabilecek hale getirilmiştir. Bu cihazlar kablosuz olarak başka bir cihazı uzaktan çalıştırabilmek ya da yönlendirebilmek için üretilmiş elektronik cihazlardır.

Kontrollerin direkt olarak çalıştırılabilmesi için uygun erişim dışında olan cihazların çalıştırılması uzaktan kumandalar sayesinde mümkün olabilmektedir. İlk televizyon kumandalarının tarihi 1956 yılına dayanmaktadır ve bu cihazlarda ultrasonik tonlar kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan kumandalar genel olarak dijital biçimde kodlanmış kızılötesi radyasyon darbeleri göndermektedir.
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında insansız olarak kontrol edilebilen araç ihtiyacını karşılayabilmek için hem kablolu hem de kablosuz uzaktan kumanda teknolojisi geliştirilmiştir. Televizyonlar, uzaktan kumandalarının ilk ve en çok kullanıldığı cihazlar olarak kabul edilmektedir.

Televizyon kumandası pili bitince neden vururuz ve neden vurunca çalışır?

Kendine has bir çalışma prensibi bulunan uzaktan kumandaların bir özelliği de çok az elektrik akımı kullanıyor olmalarıdır. Bu yüzden de içlerinde yer alan piller çoğu zaman uzun bir süre kullanılmadan beklemektedir. Ancak bu bekleme süreleri pillerin temas ettikleri noktalar arasında oksitlenme ismi verilen bir katmanın oluşmasına neden olabilmektedir.

Bahsi geçen bu katman uzaktan kumanda düğmelerine basıldığı zaman elektrik akımının düzgün bir şekilde iletilmesine engel olmaktadır. Bu da uzaktan kumandanın yönlendirmeye bir karşılık vermemesine yol açabilmektedir. Özellikle de düşük akım ile çalışmakta olan uzaktan kumandalar oksit tabakalarını aşma konusunda zorlanabilmektedir.

Kamera ya da benzeri daha yüksek akım çeken elektronik cihazlar bu oluşan katmanı geçebilir ancak uzaktan kumandalar bu konuda yeterli olamayabilmetkedir. Basit görülse de etkili olan bir yöntem ile bu sorun giderilebilmektedir.

Özellikle Türklerde bir elektronik cihaz çalışmadığı ya da tutukluk yaptığı zaman cihaza vurularak çalıştırmak halk arasında çok kullanılan bir yöntemdir. Basit ve tuhaf görünse de uzaktan kumandalarda bu tutukluk durumu yaşandığı zaman hafif olarak kumandalara vurulması yolu ile uzaktan kumandanın tekrar çalışmasını sağlayabilmek mümkün olmaktadır.

Tutukluk yapan uzaktan kumandaya el ile birkaç kez burulduğu zaman cihazın içinde yer alan pil bağlantı noktaları hafif bir şekilde yerinden oynar. Bu sayede oksitlenme katmanın bir kısmı da aşınmış olur. Böylece akım yeniden sağlıklı bir biçimde iletilmeye başladığı için uzaktan kumanda da yeniden çalışmaya başlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ailesine ziyarete gelmiş: Sobadan sızan gazdan hayatını kaybettiAilesine ziyarete gelmiş: Sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Türk karasuları Samsun'daki yüzen karakol ile daha güvendeTürk karasuları Samsun'daki yüzen karakol ile daha güvende

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
televizyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.