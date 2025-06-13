TEM’de can pazarı... Tüp yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi Gerede ilçesi Havullu köyü mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi.



TÜP YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki 06 BKC 975 plakalı yolcu minibüsü ile aynı istikamette seyreden S.B. idaresindeki 06 AP 0358 plakalı tüp yüklü kamyon çarpıştı.



MİNİBÜS İÇERİSİNDE BULUNAN 16 YOLCU YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan 16 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır