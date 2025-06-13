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TEM’de can pazarı... Tüp yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yolcu minibüsüyle tüp yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

TEM’de can pazarı... Tüp yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi Gerede ilçesi Havullu köyü mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi.

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TÜP YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki 06 BKC 975 plakalı yolcu minibüsü ile aynı istikamette seyreden S.B. idaresindeki 06 AP 0358 plakalı tüp yüklü kamyon çarpıştı.
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MİNİBÜS İÇERİSİNDE BULUNAN 16 YOLCU YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan 16 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Bolu kaza tem
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