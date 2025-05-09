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TEM'de cip, kamyona çarptı; 3 yaralı

Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda cipin kamyona arkadan çarptığı kazada 2'si aynı aileden 3 kişi yaralandı.

TEM'de cip, kamyona çarptı; 3 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ergene ilçesi gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden N.D., yönetimindeki 47 SF ZL Hollanda plakalı cip, önünde ilerleyen C.S.'nin kullandığı 59 TV 504 plakalı kamyona çarptı. Kamyonun altına giren cipte sürücü N.D, yanında bulunan eşi E.D. ve kamyon sürücüsü C.S., yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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