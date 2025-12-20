HABER

TEM'de feci kaza! Gişenin beton bariyerine çarptı; Anne ile oğlu öldü

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda gişenin beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız, hayatını kaybetti.

Kaza, dün TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerinde meydana geldi. Gişelerde Ümit Yıldız'ın kontrolünü kaybettiği 34 MGV 886 plakalı otomobil, beton bariyere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan anne ile oğlu, kurtarılamadı.

TEM de feci kaza! Gişenin beton bariyerine çarptı; Anne ile oğlu öldü 1

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM de feci kaza! Gişenin beton bariyerine çarptı; Anne ile oğlu öldü 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
anne kaza tem
