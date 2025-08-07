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TEM’de tuğla yüklü tıra çarpan tır, hurdaya döndü: Sürücü yara almadan kurtuldu

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kontrolden çıkan bir tır, tuğla yüklü tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen tırdan, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. Yola dökülen tuğlalar sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

TEM’de tuğla yüklü tıra çarpan tır, hurdaya döndü: Sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında viyadükler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Ukrayna uyruklu Vitaly Koval idaresindeki AA9893TA plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, aynı istikamette seyreden Muhammed İdris B. yönetimindeki 77 BM 877 plakalı tuğla yüklü tıra çarptı.

TEM’de tuğla yüklü tıra çarpan tır, hurdaya döndü: Sürücü yara almadan kurtuldu 1

TIRIN KUPA KISMI MOTOR KISMINDAN AYRILDI

Çarpmanın etkisiyle otoyola tuğlalar dökülürken, Vitaly Koval idaresindeki tırın kupa kısmı motor kısmından ayrıldı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Otoyol Jandarması, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulan Vitaly Koval’ın sağlık kontrolleri yapıldı.

TEM’de tuğla yüklü tıra çarpan tır, hurdaya döndü: Sürücü yara almadan kurtuldu 2

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sebebiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve karayolları ekipleri tarafından İstanbul istikametine trafik, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Yoldan tuğlaların temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

TEM’de tuğla yüklü tıra çarpan tır, hurdaya döndü: Sürücü yara almadan kurtuldu 3

TEM’de tuğla yüklü tıra çarpan tır, hurdaya döndü: Sürücü yara almadan kurtuldu 4

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tem otoyolu Tır kaza
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