HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM ve Kuzey Marmara'da ağır taşıtların geçişine yasak

TEM ve Kuzey Marmara'da ağır taşıtların geçişine yasak

27.03.2025 12:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, yarından pazar gününe kadar TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyecek.

TEM ve Kuzey Marmara'da ağır taşıtların geçişine yasak

Kocaeli Valiliği, bayram tatili süresince oluşabilecek kazaların ve trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 28 Mart Cuma saat 16.00'dan, 30 Mart Pazar saat 01.00'e kadar TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, çekici ve tanker türü araçların trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

"İSTİSNAİ OLARAK SEYİRLERİNE İZİN VERİLECEKTİR"

Açıklamada, istisnai durumlara izin verilebileceğine dikkat çekilerek, "Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" dedi.

DENETİMLER ARTIRILACAK

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin özellikle kaza riski yüksek noktalarda trafik denetimlerini artıracağının ifade edildiği açıklama şöyle devam etti:

"İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve ilgide kayıtlı emirler doğrultusunda sürdüreceklerdir. Trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bayram öncesi ve dönüş sırasında otoyollar, D-100, D-130 karayollarında ekip sayıları artırılacak ve riskli noktalarda ekip bulundurulacaktır. TEM, Kuzey Marmara Otoyollarında ve diğer devlet yollarında İzmit-Kandıra (Kefken- Kerpe dahil) 26 Mart- 6 Nisan tarihlerinde İstanbul-Ankara istikametinde ve Ankara-İstanbul istikametinde kaza riskinin yüksekliği tespit edilen noktalarda trafik ekipleri görevlendirilerek denetim yapılacaktır"

"BAYRAM SÜRESİNCE SİLAH ATILMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Açıklamada, bayram süresince silah atılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği; hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç gibi olayların önlenmesi amacıyla resmi ve sivil polis ekiplerinin görev yapacağı belirtildi. Ayrıca Belediyelerin de iş yeri denetimlerine ağırlık vererek, altyapı hizmetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlayacağı vurgulandı.

112 acil servisleri, hastaneler ve sağlık birimlerinin, bayram süresince kesintisiz hizmet verecek şekilde personel takviyesi yapacağının da ifade edildiği açıklamada, Kocaeli'de yolların açık tutulması, elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için ilgili kurumlar tarafından gerekli tüm önlemler alınacağını kaydedildi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Akıl almaz hırsızlık! İsteseler verilecekti, onlar çalmayı tercih ettiAkıl almaz hırsızlık! İsteseler verilecekti, onlar çalmayı tercih etti
Ordu'da lale devriOrdu'da lale devri
Anahtar Kelimeler:
Tır kamyon kuzey marmara tem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşlara net uyarı: Yükseliyorsa kaçın!

Vatandaşlara net uyarı: Yükseliyorsa kaçın!

Cezaevinden hastaneye kaldırıldı

Cezaevinden hastaneye kaldırıldı

Sosyal medya eylemci Pikachu'yu konuşuyor

Sosyal medya eylemci Pikachu'yu konuşuyor

O sadece refakatçi olacaktı! İki ünlü isim aynı gün ameliyat oldu

O sadece refakatçi olacaktı! İki ünlü isim aynı gün ameliyat oldu

AK Partililer hakkında skandal çağrı! Bir kez daha cezaevinde

AK Partililer hakkında skandal çağrı! Bir kez daha cezaevinde

Yangından önceki son paylaşım! Baba-oğul yanarak can verdi

Yangından önceki son paylaşım! Baba-oğul yanarak can verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.