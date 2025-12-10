HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Temizlenmesi için bırakılan lüks otomobili izinsiz alıp 3 araca çarptı: 1 yaralı

Burdur’da temizlik için bırakılan otomobili izinsiz alarak 3 araca çarpan iş yeri çalışanı yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Temizlenmesi için bırakılan lüks otomobili izinsiz alıp 3 araca çarptı: 1 yaralı

Kaza dün sabah saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat B.G. kısa süre önce aldığı lüks otomobilini oto yıkamaya bıraktı. Buradan otomobili izinsiz olan iş yeri çalışanı M.C. sürat yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 2 otomobil ve 1 kamyonette çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.C. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin süratle gelişi ve park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

Temizlenmesi için bırakılan lüks otomobili izinsiz alıp 3 araca çarptı: 1 yaralı 1

Temizlenmesi için bırakılan lüks otomobili izinsiz alıp 3 araca çarptı: 1 yaralı 2

Temizlenmesi için bırakılan lüks otomobili izinsiz alıp 3 araca çarptı: 1 yaralı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Planı sızdı! 3 yeni model yoldaPlanı sızdı! 3 yeni model yolda
Tır yol kenarındaki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralıTır yol kenarındaki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.