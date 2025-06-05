Temizlik şikayetlerine Kasım Gülpınar'dan yanıt! "Tüm kabahat temizlik müdüründe ama..."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, vatandaşlardan gelen temizlik şikayetlerine ilişkin soruya yanıt verdi.

Gülpınar, konuyla ilgili açıklamasında "Vatandaşlardan çok şikayet var bu temizlik konusunda. Ben hiçbir bürokratımı suçlamam da temizlik işleri müdürümüzü suçlayacağım. Bütün kabahat onda!" dedi.

Açıklamasının devamında Gülpınar, büyükşehir belediyeleri bünyesinde böyle bir müdürlüğün bile bulunmadığını açıklayarak "Temizlik İşleri Müdürlüğü birimi büyükşehir belediyesinde yok. Hiç tanıştınız mı temizlik işleri müdürümüzle? Tanışamazsınız çünkü öyle bir müdürümüz yok." dedi.

Gülpınar, vatandaşların temizlikle ilgili şikayetlerini büyükşehir belediyesine yöneltmesini anlayışla karşıladığını ancak sorumluluğun kendilerinde olmadığını tekrar hatırlatarak, "Sevgili vatandaşlarım, sevgili hemşehrilerim; temizlik işleri bizde değil, tekrar hatırlatıyorum. Ancak vatandaşların çoğu hala temizliğin sorumluluğunu bizde sanıyor. Bizim temizlikle ilgili en ufak dahlimiz yok. Bir birimimiz yok. Bir yetkimiz yok. Temizlik işi bizde değil, ilçelerin sorumluluğunda."

VİDEO DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Kasım Gülpınar'ın esprili dille verdiği yanıtı Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmiyle bir videoya dönüştürüldü.