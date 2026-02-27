HABER

Temizlik yaparken yangın çıkardılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde temizlik için yakılan ateş kontrolden çıkınca alevleri itfaiye ve orman ekipleri söndürdü.Bugün öğleden sonra Karaova Yeniköy Mahallesi’nde bir arazide temizlik ateşi yakıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde temizlik için yakılan ateş kontrolden çıkınca alevleri itfaiye ve orman ekipleri söndürdü.

Bugün öğleden sonra Karaova Yeniköy Mahallesi’nde bir arazide temizlik ateşi yakıldı. Kuzeyden esen sert rüzgarla birlikte ateş kontrolden çıkarak çevreye yayıldı.

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Mumcular Orman İşletme Şefliği ile bazı arama kurtarma derneklerinin gönüllüleri bölgeye hareket etti. Yangına dönüşen temizlik ateşi, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

