Temmuz ayı kira artışları için gözler TÜİK verilerine çevrildi: Kira uyuşmazlıklarında ne yapılmalıdır?

Türkiye genelinde milyonlarca kiracı, Temmuz ayında yapılacak kira artışlarını yakından takip ediyor. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamları, aynı zamanda Temmuz ayı kira artış oranını da belirleyecek. Özellikle son aylarda yükselen enflasyon, kiracıların zam kaygılarını artırmış durumda. Uzmanlar, kira sözleşmelerinin dikkatle incelenmesi ve yasal hakların bilinmesi konusunda uyarıyor.

ENFLASYON VERİLERİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Kira artış oranları, yasal düzenlemeler gereği 12 aylık TÜFE ortalaması ile sınırlandırılıyor. Bu nedenle, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri, hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranını doğrudan etkileyecek. Haziran ayında açıklanan %45,80'lik zam oranı, birçok kiracının bütçesini zorlamıştı. Temmuz ayında da benzer veya daha yüksek bir oran beklentisi, kiracılar arasında tedirginlik yaratıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Kira artış oranı, TÜİK'in açıklayacağı 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanacak. Örneğin, 12 aylık TÜFE ortalamasının %50 olarak açıklanması durumunda, kira bedeli en fazla %50 oranında artırılabilecek. Ancak, tarafların karşılıklı anlaşması durumunda, bu oranın altında bir artış yapılması da mümkün.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA NE YAPMALI?

Kira artış oranı konusunda ev sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda, öncelikle arabuluculuğa başvurulması tavsiye ediliyor. Arabuluculuk sürecinde taraflar, ortak bir noktada buluşarak sorunu çözmeye çalışırlar. Arabuluculuktan sonuç alınamaması durumunda ise, mahkemeye başvurulabilir. Ancak, mahkeme sürecinin uzun ve maliyetli olabileceği unutulmamalıdır.