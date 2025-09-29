Tendinit nedir, belirtileri nelerdir?

Tendonlar kasları kemiklere bağlayan sert yapıdaki liflerdir. Bu lifler aşırı kullanma, yanlış hareket yapma, kasları zorlama gibi dış etkenlere bağlı olarak zarar görebilir ve zaman içinde yıpranarak bazı rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Belli başlı belirtiler takip edilerek doktora danışılmalı ve konulan tanıya göre belirlenen tedaviye uyulmalıdır.

Tendinit nedir, neden olur?

Aşırı kullanıma ve zorlanmaya bağlı olarak kasları kemiklere bağlayan kalın bir kordon olarak tanımlanan tendonların iltihaplanmaları ya da tahriş olmaları tendinit olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak ağrılarla kendini gösteren tendinit tendon iltihabı olarak da bilinir ve tendon liflerinin iltihaplanması sonucunda meydana gelmektedir.

Kasların ve kemiklerin arasında insan bedeninin hareket etmesini sağlayan önemli bir bağ dokusu şeridi olan tendonlar genel olarak tekrar edilen etkinliklerin bütünü ve fazla kullanım nedeni ile hasar görebilmektedir. Bu hasarlardan ötürü oluşan hastalığa tendinit denir. En tipik belirti olarak ağrılar ile kendini gösteren tendinit hastalığı farklı türlere de sahiptir.

Kalsifik tendinit, tendonların kemiğe yapıştıkları yerde kalsiyum birikimi oluşması durumuna denir. Bu durum tendonlarda uzun süreli olarak görülen kronik tahribat olup olmadığının anlaşılmasına destek olmaktadır. Tendonlarda kalsiyum biriktiği zaman tendonda basınç meydana gelir ve ayrıca kimyasal tahriş de yaşanabilir. Bu durum da ağrılara yol açar.

Tendinit oluşumuna neden olan bazı unsurlar şunlardır:

Yoğun egzersiz yapma

Tendonların çok zorlanarak kullanılması

Yaralanma

Duruş bozuklukları

Çok ani hareket etme

Diyabet

İlerleyen yaş

Enfeksiyon

Romatoid artrit

Kireçlenme

Tendinit belirtileri nelerdir?

Tendinit belirtilerinin başında karakteristik bir belirti olarak kabul edilen iltihaplanmaya bağlı ağrılar gelir. Bu ağrılar genel olarak eklemlerin hareket etmesi esnasında görülmektedir. Ağrılar ile birlikte hareket edilirken kaslarda çatlama sesleri, güçsüzlük, kızarıklıklar ve şişlikler de görülebilmektedir.

Diğer bazı tendinit belirtileri ise şu şekildedir:

Hareket edildiği esnada ağrı hissedilmesi

Hareket etmekte zorluk çekme

Ciltte koyuluk ya da kızarıklık oluşması

Kaslarda güçsüzlük hissi

Tendonlarda şişlik oluşması

Kaslardan gelen çatlama sesleri

Tendinit nedeni ile hissedilebilen ağrılar özellikle kalsiyum birikintileri söz konusu olduğu zaman ani ve şiddetli olarak yaşanabilir. Kalsiyum birikintileri ciltte ve dokularda sert, sarıl ya da beyaz lekelere benzeyen bir birikmedir. Kişilerin hareket etmeleri ile görülen ağrılar hafif ve şiddetli olabilir. Herhangi bir tendonda oluşan iltihaplanma o tendonda ağrıya neden olabilmektedir.

Tendonlarda görülen tendinit hastalığı tedavisi için öncelikle hastalık kaynaklı ağrıların ve iltihaplanmaların azaltması için gerekli yöntemler uygulanır. Bu hastalığın tedavisinde genel olarak şu yöntemler uygulanır: