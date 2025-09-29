HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Tendinit nedir, belirtileri nelerdir?

İnsan bedeninde hareketi sağlayan, kaslar tarafından üretilen gücün kemik ve eklemlere iletilmesini sağlayan bağlar tendon olarak adlandırılmaktadır. Sağlıklı olan tendonlar insan bedeninin genel sağlığını ve sağlıklı biçimde hareket etmesini de sağlamaktadır.

Tendinit nedir, belirtileri nelerdir?
Ferhan Petek

Tendonlar kasları kemiklere bağlayan sert yapıdaki liflerdir. Bu lifler aşırı kullanma, yanlış hareket yapma, kasları zorlama gibi dış etkenlere bağlı olarak zarar görebilir ve zaman içinde yıpranarak bazı rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Belli başlı belirtiler takip edilerek doktora danışılmalı ve konulan tanıya göre belirlenen tedaviye uyulmalıdır.

Tendinit nedir, neden olur?

Aşırı kullanıma ve zorlanmaya bağlı olarak kasları kemiklere bağlayan kalın bir kordon olarak tanımlanan tendonların iltihaplanmaları ya da tahriş olmaları tendinit olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak ağrılarla kendini gösteren tendinit tendon iltihabı olarak da bilinir ve tendon liflerinin iltihaplanması sonucunda meydana gelmektedir.

Kasların ve kemiklerin arasında insan bedeninin hareket etmesini sağlayan önemli bir bağ dokusu şeridi olan tendonlar genel olarak tekrar edilen etkinliklerin bütünü ve fazla kullanım nedeni ile hasar görebilmektedir. Bu hasarlardan ötürü oluşan hastalığa tendinit denir. En tipik belirti olarak ağrılar ile kendini gösteren tendinit hastalığı farklı türlere de sahiptir.

Kalsifik tendinit, tendonların kemiğe yapıştıkları yerde kalsiyum birikimi oluşması durumuna denir. Bu durum tendonlarda uzun süreli olarak görülen kronik tahribat olup olmadığının anlaşılmasına destek olmaktadır. Tendonlarda kalsiyum biriktiği zaman tendonda basınç meydana gelir ve ayrıca kimyasal tahriş de yaşanabilir. Bu durum da ağrılara yol açar.

Tendinit oluşumuna neden olan bazı unsurlar şunlardır:

  • Yoğun egzersiz yapma
  • Tendonların çok zorlanarak kullanılması
  • Yaralanma
  • Duruş bozuklukları
  • Çok ani hareket etme
  • Diyabet
  • İlerleyen yaş
  • Enfeksiyon
  • Romatoid artrit
  • Kireçlenme

Tendinit belirtileri nelerdir?

Tendinit belirtilerinin başında karakteristik bir belirti olarak kabul edilen iltihaplanmaya bağlı ağrılar gelir. Bu ağrılar genel olarak eklemlerin hareket etmesi esnasında görülmektedir. Ağrılar ile birlikte hareket edilirken kaslarda çatlama sesleri, güçsüzlük, kızarıklıklar ve şişlikler de görülebilmektedir.

Diğer bazı tendinit belirtileri ise şu şekildedir:

  • Hareket edildiği esnada ağrı hissedilmesi
  • Hareket etmekte zorluk çekme
  • Ciltte koyuluk ya da kızarıklık oluşması
  • Kaslarda güçsüzlük hissi
  • Tendonlarda şişlik oluşması
  • Kaslardan gelen çatlama sesleri

Tendinit nedeni ile hissedilebilen ağrılar özellikle kalsiyum birikintileri söz konusu olduğu zaman ani ve şiddetli olarak yaşanabilir. Kalsiyum birikintileri ciltte ve dokularda sert, sarıl ya da beyaz lekelere benzeyen bir birikmedir. Kişilerin hareket etmeleri ile görülen ağrılar hafif ve şiddetli olabilir. Herhangi bir tendonda oluşan iltihaplanma o tendonda ağrıya neden olabilmektedir.

Tendonlarda görülen tendinit hastalığı tedavisi için öncelikle hastalık kaynaklı ağrıların ve iltihaplanmaların azaltması için gerekli yöntemler uygulanır. Bu hastalığın tedavisinde genel olarak şu yöntemler uygulanır:

  • Dinlenmek
  • Gerekirse ağrı kesiciler kullanmak
  • Ağrı olan yere buz kompresi yapmak
  • Fizik tedavi uygulamak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sumud Filosu'nda bir tekne su almaya başladı! Türkiye'den tahliye yardımıSumud Filosu'nda bir tekne su almaya başladı! Türkiye'den tahliye yardımı
Yer: Manisa... 1'i çocuk 5 kişi ölmüştü: Korkunç kaza saniye saniye kameralarda!Yer: Manisa... 1'i çocuk 5 kişi ölmüştü: Korkunç kaza saniye saniye kameralarda!

Anahtar Kelimeler:
hastalık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.