Tenis, karşılıklı olarak devam eden ralli türünde bir oyundur. Sporun dinamik yönü sporcuların belirli bir süre kısıtlaması olmadan mücadele etmelerini sağlamaktadır. Teniste taraflardan birisi sayı elde edinceye dek tur devam eder. Bu özelliği tenisin vuruş tekniklerini ve tur stratejilerini doğrudan etkiler. Her tur servis atışıyla başlar. Servisler turun ilerleyişini belirler. Servis atan taraf, fayda-risk denklemini gözden geçirmesi gereken bir durumdadır. Atışın sertliği, karşılanma noktası, geri dönüşü veya doğrudan sayı hedeflenmesi gibi senaryolar oluşturulur. Bu önemli bir aşamadır. Çünkü teniste süre zamanlaması olmadığı için tur ve maç süresi karşılıklı teknik kapasite ve dayanıklılığa bağlıdır. Bir aşamadan sonra teknik yeterlilik enerji tasarrufuyla ve konsantrasyonun sürdürülmesiyle birleştirilir. Tenisçilerin atış sırasında ceplerinde top taşıması servisin kritik aşamalarından birisidir.

Tenisçiler ceplerinde neden yedek top taşır?

Tenis kuralları içerisinde tenisçilerin ceplerinde birden fazla top taşımaları serbesttir. Tenisçiler topların tümünü kullanmak zorunda değildir. Seçim ve sıralama ölçütü tamamen sporcunun kişisel oyun planına bırakılmıştır. Tenisçilerin fazla topu yakınında bulundurması öncelikle oyunun hızı ve ritmiyle ilgilidir.

Servis atışı avantajlı bir durumdur. Turun akışının servis atıcıya belirleme şansı sunulmasıdır. Servisin kaçırılması veya hata yapılması halinde bir hak daha tanımlanır. Tenisçinin cebinde bulunan yedek toplar konsantrasyonunu kaybetmeden ve ritmini bozmadan atışa devam etmesini sağlar. Tenisçi atışları arasında topun peşine düşmez veya kendisine top verilmesini beklemez.

Bu sürecin psikolojik etkileri de mevcuttur. İlk servis sırasında hataya karşı imtiyaz oluşturur. Tenisçi pozisyonunu kaybetmeyeceğini ve top eksikliği yaşamayacağının bilgisinde atışını gerçekleştirebilir. Yedek topların avantajı ritim ve koordinasyon ile sınırlı değildir. Tenisçi için bilimsel bir atış metodu oluşturma imkanı sağlar.

Mücadele içerisinde vuruşlar, sekmeler ve sürtünmeye bağlı olarak toplarda aşınma meydana gelir. Topun yüzeyindeki hasara bağlı olarak vuruş sırasında uygulanan kuvvete bağlı aerodinamik etkilerde değişimler olabilir. Topun yönü, havadaki dönüşü ve mesafesi gibi ölçütlerde farklılıklar gözlemlenebilir.

Tenisçiler ceplerinde bulundurduğu topların yapısını hissedebilirler. Topun fiziksel kondisyonu hakkında ortalama bir tahminde bulunulabilir. Yüzeyi daha pürüzlü top daha fazla hava direnci yaratır ve daha fazla dönüşe sahip olur. Yüzeyinde aşınma olmayan yeni toplar ise daha hızlıdır. Tenisçi atış stratejisine göre bu toplar arasında bir seçimde bulunabilir. Bu seçimin avantajlı yönlerinden birisi rakibin seçilen topu bilmemesidir.

Rakip atış sırasında birden fazla stratejiye odaklıdır. Eğer ki tenis sürekli yeni topların kullanıldığı veya tek topla oynanan bir spor olsaydı, iki taraf için topun fiziksel kondisyonu sürekli bilinebilir olurdu. Ancak birden fazla topun karışık biçimde kullanılması servis atan oyuncuya avantaj sağlamaktadır. Özellikle elit ve profesyonel seviyedeki tenisçiler arasında fark yaratabilen bir durumdur.