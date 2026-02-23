HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Galaxy S26 Ultra'nın "gizlilik ekranı" özelliği kanlı canlı görüntülendi: İşte o anlar

25 Şubat'ta tanıtılacak Samsung Galaxy S26 Ultra'nın içerikleri yan açılara gizleyen "gizlilik ekranı" özelliğini gösterdiği iddia edilen bir video paylaşıldı. Bu özellikle birlikte meraklı gözlerin ekrandaki bilgileri görmesinin önüne geçilmesi bekleniyor.

Galaxy S26 Ultra'nın "gizlilik ekranı" özelliği kanlı canlı görüntülendi: İşte o anlar
Enes Çırtlık

Akıllı telefon dünyasında yeni cihazlara dair detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şon olarak ise 25 Şubat tarihinde resmi olarak tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin ekrandaki içerikleri yan açılara gizleyen ve meraklı gözlerin ekrandaki bilgileri görmesinin önüne geçen "gizlilik ekranı" özelliğiyle alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

GALAXY S26 ULTRA'NIN GİZLİLİK EKRANI ÖZELLİĞİ VİDEODA GÖRÜLDÜ

Galaxy S26 Ultra'nın gizlilik ekranı özelliğini gösterdiği öne sürülen videoda yan açılarda ekranın gizlendiği açıkça görülebiliyor.

Galaxy S26 Ultra nın "gizlilik ekranı" özelliği kanlı canlı görüntülendi: İşte o anlar 1

Öte yandan, bu özelliğin sadece ekranın tamamını değil, sadece belirli bölümlerini gizleyebildiğinin de iddia edildiğini belirtelim.

Galaxy S26 Ultra nın "gizlilik ekranı" özelliği kanlı canlı görüntülendi: İşte o anlar 2

Bu durumda bir başkasının görmesinin istemediği bildirimler meraklı gözlere yakalanmadan gizlenebilecek.

Galaxy S26 Ultra nın "gizlilik ekranı" özelliği kanlı canlı görüntülendi: İşte o anlar 3

Kullanıcılara ekran gizliliği konusunda yardımcı olacağı düşünülen bu teknolojinin, serinin diğer üyeleri olan Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerinde yer almayacağı iddia ediliyor. Tüm bunların doğru olup olmadığını ise 25 Şubat'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde öğreneceğiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum'da zincirleme kaza! 8 kişi ağır yaralandıErzurum'da zincirleme kaza! 8 kişi ağır yaralandı
NASA, "Artemis II"yi tekrar ertelediNASA, "Artemis II"yi tekrar erteledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.