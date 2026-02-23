Galaxy S26 Ultra'nın "gizlilik ekranı" özelliği kanlı canlı görüntülendi: İşte o anlar

Akıllı telefon dünyasında yeni cihazlara dair detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şon olarak ise 25 Şubat tarihinde resmi olarak tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin ekrandaki içerikleri yan açılara gizleyen ve meraklı gözlerin ekrandaki bilgileri görmesinin önüne geçen "gizlilik ekranı" özelliğiyle alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

GALAXY S26 ULTRA'NIN GİZLİLİK EKRANI ÖZELLİĞİ VİDEODA GÖRÜLDÜ

Galaxy S26 Ultra'nın gizlilik ekranı özelliğini gösterdiği öne sürülen videoda yan açılarda ekranın gizlendiği açıkça görülebiliyor.

Öte yandan, bu özelliğin sadece ekranın tamamını değil, sadece belirli bölümlerini gizleyebildiğinin de iddia edildiğini belirtelim.

Bu durumda bir başkasının görmesinin istemediği bildirimler meraklı gözlere yakalanmadan gizlenebilecek.

Kullanıcılara ekran gizliliği konusunda yardımcı olacağı düşünülen bu teknolojinin, serinin diğer üyeleri olan Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerinde yer almayacağı iddia ediliyor. Tüm bunların doğru olup olmadığını ise 25 Şubat'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde öğreneceğiz.