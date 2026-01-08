Tenisi özgün bir hale getiren belirli özellikleri vardır. Bu özellikler arasında tarihi ve psikolojik yönleri öne çıkmaktadır. Tenis, 14. yüzyılda Fransa'da doğup 19. yüzyılda İngiltere'de organizasyonel hale getirilmiştir. Erken dönemde iki ülke arasındaki ortak alışkanlık ise tenisin belirli bir zümre sporu olmasıdır.

Hem Fransa hem İngiltere'de tenis aristokrasi sınıfı arasında oynanan "seçkinler" sporuydu. Modern tenisteki kapsayıcılık ve küresel birleştiricilik mevcut değildir. Modern tenisteki geleneksel birçok alışkanlık bu dönemlere atıfta bulunulan ironik bir yansımadır. Bu alışkanlıklar toplumu sınıflara ayıran ilkel düşüncelerin modern sporda mağlup edildiği anlamını taşır. Bu sebeple aslında bu alışkanlıkları övmez; modern şartlarda yeniden yorumlayarak tenisin birleştirici çatısı altında sunmaktadır. Modern teniste bu davranışın önemli örneklerinden birisi "0 sayıya love" denilmesidir.

Teniste puan durumu "0" iken neden "zero" değil de "love" denir?

Teniste birçok geleneksel alışkanlık sürdürülmektedir. Bu alışkanlıklar hem tarihsel bir ironi hem özgün bir anlam içerir. Tenis geçmişten gelen farklılıklarını modernleştirme süreci içerisinde kapsayıcı bir spordur. Teniste dikkat çekici özgünlüklerden birisi puanlama sistemidir. Teniste skorlar standart olarak ardışık rakamlarla tutulmaz. Sayı sistemi 15, 30 ve 40 olarak ilerler. Sayı sistemindeki en ilginç kısım ise "0'a" "love" denilmesidir.

Love, İngilizce'de aşk anlamına gelir. Modern tenisin yayılmasında "İngilizce konuşulan ülkeler" önceliği mevcuttur. Bu sebeple love kelimesi doğrudan İngilizce olarak düşünülmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında, teniste puan durumunda 0'a zero yerine love denilmesi fonetik bir sebeptir. Tenisin erken dönem terimleri Fransızca'dan gelmektedir.

Fransa'da, teniste "0'a" yumurta anlamına gelen "l’œuf" denilmekteydi. Tenisin İngiltere'de yaygınlaşması sürecinde bu kelime "love" olarak evrilmiştir. 1877'de Wimbledon'ın kurulmasından sonra tenisin İngiltere'yle bağdaşması 0 skorunu orijinal Fransızca anlamından uzaklaştırmıştır. Kelime "love" olarak kullanılmaya devam etmiştir.

Love'ın terim olarak oyun içerisinde kalması tenisin oyun felsefesiyle de uyumludur. Tenis, sporcu psikolojisinin sürekli olarak oyun içerisinde yer aldığı bir spordur. Her set başlangıcında sporculara oyun skoru belirtilmektedir. Çünkü teniste zaman uygulaması yoktur. Setler skorlara göre belirlenir. Her sayıdan sonra oyuncunun yeni bir atış stratejisi oluşturması gerekir. Skor durumu hızlı bir ivmeyle bozulabilir. Bu sebeple oyuncu her an skora odaklı kalmalıdır.

Oyuncuya skorun bildirilmesi sırasında sıfır (veya zero) olarak bağırılması oyuncu psikolojisini etkileyebilir. Özellikle her atışın önem taşıdığı bir oyunda anlık ruhsal değişim önemlidir. Bu noktada fonetik bir tesadüften üreyen "love" kelimesi psikolojik bir genişleme sağlar. Skor üretemeyen sporcu için "sevgi / aşk" kelimesinin söylenmesi olumlu etki yaratabilir.