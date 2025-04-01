Tepki olarak domatesleri çöpe dökmüştü! O pazarcı yandı... Ticaret Bakanlığı harekete geçti; milyonluk para cezası

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Çorum'da Z.R. isimli bir pazarcının domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğünün görülmesine ilişkin, Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme ve işlem başlatıldığını açıkladı.

"TÜKETİCİNİN MALLARA ULAŞMASINI ENGELLEMEYE YÖNELİK FAALİYET"

Yapılan inceleme sonucunda bu eylem, piyasada darlık yaratmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirildi.

1,4 MİLYON TL'DEN 17,2 MİLYON TL'YE KADAR CEZA KESİLECEK

Gürcan, Z.R. ve malların gerçek sahibi olan 'Z…' unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatıldığını, her ikisine de 1,4 milyon TL’den 17,2 milyon TL’ye kadar ceza kesileceğini belirti.

"TİCARET AHLAKINA UYMAYAN KİŞİLERLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacağı bilgisini de paylaşan Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir" dedi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır