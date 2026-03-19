Tercan’da terzilerin bayram mesaisi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi terzilerde yoğunluk yaşanıyor.Bayrama bir gün kala alışverişlerdeki hareketlilik terzilere de yansıdı.

Bayrama bir gün kala alışverişlerdeki hareketlilik terzilere de yansıdı. Yeni kıyafet alan vatandaşlar, giysilerini bedenlerine uygun hale getirmek için terzilere başvuruyor.

Yoğunluk nedeniyle siparişleri yetiştirmeye çalışan terziler, iftarın ardından yeniden iş yerlerini açarak geç saatlere kadar mesai yapıyor.
İlçe merkezinde terzilik yapan Üzeyir Çini ve Muzaffer Lök, işlerinde son bir haftadır ciddi artış olduğunu belirtti.

Müşterilerin getirdiği kıyafetleri yetiştirmek için yoğun tempoda çalıştıklarını ifade eden terziler, "İşlerimiz bir haftadır çok güzel, bayağı bir artış var. İnşallah böyle devam eder. İftarımızı açtıktan sonra tekrar dükkâna gelerek çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Vatandaşların genellikle hazır giyim ürünlerinde daraltma ve genişletme işlemleri için terzilere geldiğini dile getiren terziler, geçmişte daha yaygın olan geleneksel kıyafet diktirme alışkanlığının ise azaldığını kaydetti.

Kaynak: İHA

