Terkos Gölü kıyısında gece sürprizi: Karavan kampçısının kamerasına kurt yansıdı

Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi yakınlarında, Terkos Gölü kıyısında karavan kampı yapan Şükrü Sağlam, doğal yaşamı gözlemek için kamera sistemi kurdu. Doğa tutkununun kurduğu kamera, nadir rastlanan bir görüntüyü kaydetti. Doğal yaşamı gözlemlemek amacıyla yerleştirilen kamera, bölgede bir kurdun dolaştığı anları net şekilde görüntüledi.

Gece görüş özelliğine sahip kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, kurdun göl kıyısında sakin bir şekilde ilerlediği görülüyor. Kampçı, sabah saatlerinde kayıtları incelediğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

