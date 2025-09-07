HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Termal şok nedir, belirtileri nelerdir? Termal şok neden ve nasıl olur? Termal şok tedavisi

İnsan vücudu açlık, çeşitli travmalar, egzersiz, sıcak ya da soğuk, enfeksiyon gibi farklı durumlara bağlı olarak çeşitli fiziksel uyaranlar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Tüm bu durumlar fizyolojik stres olarak isimlendirilmiştir.

Termal şok nedir, belirtileri nelerdir? Termal şok neden ve nasıl olur? Termal şok tedavisi
Ferhan Petek

İçindekiler

  • Termal şok nedir? Termal şok neden olur? Termal şok nasıl olur?
  • Termal şok belirtileri nelerdir?
  • Termal şok nasıl önlenir?

Günümüzde günlük yaşamın bir parçası haline gelmeye başlayan stres de kendi içinde psikolojik stres ve fizyolojik stres olmak üzere sınıflara ayrılmıştır. Fizyolojik stres, insan vücudunun çeşitli durumlara bağlı olarak yaşadığı fiziksel uyarılmalar olarak da açıklanmaktadır.

Termal şok nedir? Termal şok neden olur? Termal şok nasıl olur?

Organizmanın aniden yoğun bir sıcaklık değişimine maruz kalması sonucunda çok ciddi fizyolojik stres oluşur. Bu fizyolojik stres termal şok olarak tanımlanmaktadır.

Çok fazla sıcak ile karşı karşıya kalan beden ısı dengesin koruyamaz ve kalp, solunum, merkezi sinir sistemi sorunları yaşamaya başlar.

Nem oranının çok yüksek olduğu sıcak hava dalgaları başta gelmek üzere hissedilen sıcaklık seviyesinin 50 dereceyi aşması ile güneş çarpması, termal şok ve bilinç kaybı gibi durumlar hayati tehlike olarak değerlendirilmektedir. Birçok farklı nedene bağlı olarak oluşabilen termal şok şu durumlarda görülebilir:

  • Sıcak havalarda yeterince sıvı alınmaması
  • Nem oranının yüksek olduğu havalarda çok fazla fiziksel güç sarf etmek
  • Damarlarda ve kalplerde hassasiyet sahibi olmak
  • Güneşte çok uzun süre kaldıktan sonra aniden soğuk suya girmek
  • Çok sıcak ortamdan çok soğuk ortama geçmek

Termal şok belirtileri nelerdir?

Birçok hayati risk taşıyan termal şok durumu yaşanırken bazı belirtiler görülür. Bu belirtileri gözlemlemek doğru zamanda müdahale edilebilmesi için son derece önemlidir. Termal şok belirtileri ise şunlardır:

  • Baş dönmesi
  • Kaslarda kramp
  • Göğüs ağrısı
  • Denge kaybı
  • Aniden nefes kesilmesi
  • Bilinçte bulanıklık
  • Ciltte morarma
  • Bayılma
  • Ciltte solukluk

Termal şok nasıl önlenir?

Farklı evreler ile gerçekleşen termal şoktan korunma yöntemleri bulunmaktadır. Ani sıcaklık değişikliklerinden korunarak ve aşırı sıcak ya da aşırı soğuk ortamlarda uzun süre bulunmamak gibi önlemler alınarak termal şok olasılığı ortadan kaldırılabilir.

Termal şok tedavisi de olduğu bilinen bir durumdur. Belirtiler görüldüğünde ve kişinin termal şok yaşadığından şüphe ediliyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Doktorun uygun gördüğü tedavi uygulanarak hayati riski atlatabilmek mümkün olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladIBakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladI
İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlarİtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar

Anahtar Kelimeler:
Şok Termal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.