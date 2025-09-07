Termal şok nedir, belirtileri nelerdir? Termal şok neden ve nasıl olur? Termal şok tedavisi

Günümüzde günlük yaşamın bir parçası haline gelmeye başlayan stres de kendi içinde psikolojik stres ve fizyolojik stres olmak üzere sınıflara ayrılmıştır. Fizyolojik stres, insan vücudunun çeşitli durumlara bağlı olarak yaşadığı fiziksel uyarılmalar olarak da açıklanmaktadır.

Termal şok nedir? Termal şok neden olur? Termal şok nasıl olur?

Organizmanın aniden yoğun bir sıcaklık değişimine maruz kalması sonucunda çok ciddi fizyolojik stres oluşur. Bu fizyolojik stres termal şok olarak tanımlanmaktadır.

Çok fazla sıcak ile karşı karşıya kalan beden ısı dengesin koruyamaz ve kalp, solunum, merkezi sinir sistemi sorunları yaşamaya başlar.

Nem oranının çok yüksek olduğu sıcak hava dalgaları başta gelmek üzere hissedilen sıcaklık seviyesinin 50 dereceyi aşması ile güneş çarpması, termal şok ve bilinç kaybı gibi durumlar hayati tehlike olarak değerlendirilmektedir. Birçok farklı nedene bağlı olarak oluşabilen termal şok şu durumlarda görülebilir:

Sıcak havalarda yeterince sıvı alınmaması

Nem oranının yüksek olduğu havalarda çok fazla fiziksel güç sarf etmek

Damarlarda ve kalplerde hassasiyet sahibi olmak

Güneşte çok uzun süre kaldıktan sonra aniden soğuk suya girmek

Çok sıcak ortamdan çok soğuk ortama geçmek

Termal şok belirtileri nelerdir?

Birçok hayati risk taşıyan termal şok durumu yaşanırken bazı belirtiler görülür. Bu belirtileri gözlemlemek doğru zamanda müdahale edilebilmesi için son derece önemlidir. Termal şok belirtileri ise şunlardır:

Baş dönmesi

Kaslarda kramp

Göğüs ağrısı

Denge kaybı

Aniden nefes kesilmesi

Bilinçte bulanıklık

Ciltte morarma

Bayılma

Ciltte solukluk

Termal şok nasıl önlenir?

Farklı evreler ile gerçekleşen termal şoktan korunma yöntemleri bulunmaktadır. Ani sıcaklık değişikliklerinden korunarak ve aşırı sıcak ya da aşırı soğuk ortamlarda uzun süre bulunmamak gibi önlemler alınarak termal şok olasılığı ortadan kaldırılabilir.

Termal şok tedavisi de olduğu bilinen bir durumdur. Belirtiler görüldüğünde ve kişinin termal şok yaşadığından şüphe ediliyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Doktorun uygun gördüğü tedavi uygulanarak hayati riski atlatabilmek mümkün olabilir.