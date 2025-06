Termal suyun faydaları nelerdir? Termal suyun yüze faydaları

Çok karıştırılan doğal kaynak sularına da benzeyen termal suların doğal kaynak sularından farkı, kaynağının sıcak su olmasıdır. Sıcak su kaynaklarından elde edilen termal suların sıcaklığının değeri mineralin yüksek sıcaklıkta çözünebilir olması ile ilgili bir durumdur.

Termal suyun faydaları nelerdir? Termal su ne işe yarar?

Termal özellikteki sular cilt bariyerlerini desteklemek için gereksinim duyulan tüm mineralleri sağladığı için özellikle kozmetik alanında çok sık kullanılır. Kullanılan cilt temizleme ürünleri doğal olarak ifade edilse de ciltte yer alması gereken mineraller ile birlikte makyajı ve kirleri temizler. Yararlı olan mineraller de termal su sayesinde alınabilir.

Termal su faydaları kullanım amaçlarına göre değişiklik gösterir. En bilinen termal su faydaları ve iyi geldiği bilinen durumlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Bronşit, astım, nefes darlığı gibi üst solunum ve solunum yolu hastalıklarını tedavi süreçlerinde destekleyici özelliği bulunur.

Egzama, sedef gibi cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinir.

Bel fıtığı, kireçlenme gibi romatizmal rahatsızlıklara iyi gelir.

Ameliyat sonrası hareketlerde bozukluk, felç, çocuk felci, iskelet ve kas hastalıklarına iyi gelir.

İdrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşı sorunu, prostat gibi sorunlara iyi gelir.

Nörolojik sıkıntılar ve stres ile sinir bozukluğu durumlarına iyi geldiği, rahatlatma etkisinin bulunduğu bilinir.

Çeşitli sindirim sorunlarına ve hazımsızlığa iyi gelir. Termal suyun yüze faydaları nelerdir? Cildi nemlendiren, ciltteki nem oranının dengesini sağlayan termal suyu, cilt için son derece faydalı olarak kabul edilir. Ciltteki su tutma kapasitesini de arttırdığı bilinen termal su cildin nem kaybını önleme konusunda da yardımcı özeliğe sahiptir.

Mucizevi olarak anılan ve halk arasında birçok derde şifa olduğu bilinen termal sular, yüksek sıcaklığa sahip olmaları ve mineral açısından zengin bir içeriklerinin bulunması nedeni ile çok uzun yıllar önceden bu yana tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Her ne kadar her derde deva olarak nitelendirilse de termal suyun zararları da dokunabilir. Termal banyolarda, kaplıcalarda ya da ılıcalarda, SPA adı verilen alanlarda (Selus Per Aqua – sudan Gelen Sağlık) termal su kullanılır.

Termal su kişiden kişiye alerjik reaksiyonlara da bağlı olarak bazı zararlara ya da hasarlara da neden olabilir. Olası bazı yan etkileri ya da zararları şunlardır:

Foliküler dermatit

Deri iltihabı

Ciltte enfeksiyon oluşması

Göz enfeksiyonları

Kulak enfeksiyonları

Ciltte tahriş

Solunum yolu sorunları

Gastrointestinal sistem enfeksiyonları

Genitoüriner sistem enfeksiyonları

Çok ciddi kalp sorunu yaşayan kişiler, yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar, hamile olanlar, çeşitli cilt hastalıklarına sahip olan kişiler, diyabet hastaları termal su kullanımına çok dikkat etmelidirler. Bu kişiler mutlaka doktor tavsiyesi ya da yönlendirmesi ile termal su kullanmalıdırlar. Aksi takdirde bilinçsizce termal su kullanımı birçok hastalığı tetikleyebilir ya da çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olabilir.

Termal sular;