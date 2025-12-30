Termometre bile dondu: -30,3 dereceyle en soğuk şehir! Dışarı çıkanın saçı da kirpiği de donuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin bugünden itibaren 6 ila 8 günlük dönemde İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında olacağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri, İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.

Kentte sıcaklıkların bu geceden itibaren 5 dereceler civarına gerileyeceği, bölgedeki sıcaklıkların ise dondurucu seviyedeki sıfır derecelere ineceği tahmin ediliyor.

ERZURUM'DA RESMEN BUZ TUTTU

Erzurum'un Karaçoban ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Karaçoban'ı, sıfırın altında 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü, 26,3 dereceyle de Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.

Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdiği kent merkezinde park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı çeşmelerde dondu.

SOKAĞA ÇIKANIN SAÇI VE KİRPİKLERİ DONDU

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde olduğu Ağrı'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte nehir ve dereler buzla kaplandı.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Erken saatlerde hayvan borsasına giden vatandaşların kaş ve saçlarında kırağı oluştu.

