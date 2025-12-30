HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Termometre bile dondu: -30,3 dereceyle en soğuk şehir! Dışarı çıkanın saçı da kirpiği de donuyor

AKOM’un uyarısına göre İstanbul, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girerken, yurt genelinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Doğu’da sıcaklıklar eksi 30 dereceyi görürken sokakta kaş ve kirpikler bile dondu.

Termometre bile dondu: -30,3 dereceyle en soğuk şehir! Dışarı çıkanın saçı da kirpiği de donuyor
Çiğdem Sevinç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin bugünden itibaren 6 ila 8 günlük dönemde İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında olacağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri, İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Termometre bile dondu: -30,3 dereceyle en soğuk şehir! Dışarı çıkanın saçı da kirpiği de donuyor 1

İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.

Kentte sıcaklıkların bu geceden itibaren 5 dereceler civarına gerileyeceği, bölgedeki sıcaklıkların ise dondurucu seviyedeki sıfır derecelere ineceği tahmin ediliyor.

Termometre bile dondu: -30,3 dereceyle en soğuk şehir! Dışarı çıkanın saçı da kirpiği de donuyor 2

ERZURUM'DA RESMEN BUZ TUTTU

Erzurum'un Karaçoban ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Karaçoban'ı, sıfırın altında 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü, 26,3 dereceyle de Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.

Termometre bile dondu: -30,3 dereceyle en soğuk şehir! Dışarı çıkanın saçı da kirpiği de donuyor 3

Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdiği kent merkezinde park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı çeşmelerde dondu.

SOKAĞA ÇIKANIN SAÇI VE KİRPİKLERİ DONDU

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde olduğu Ağrı'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte nehir ve dereler buzla kaplandı.

Termometre bile dondu: -30,3 dereceyle en soğuk şehir! Dışarı çıkanın saçı da kirpiği de donuyor 4

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Erken saatlerde hayvan borsasına giden vatandaşların kaş ve saçlarında kırağı oluştu.

(AA) (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da fırtına etkili oluyor: Dalgalar sahili dövdüİstanbul’da fırtına etkili oluyor: Dalgalar sahili dövdü
Kültürel mirasta rekor başarıKültürel mirasta rekor başarı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar soğuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.