Termometreler 53 dereceyi gösterdi: Bir il adeta kavruluyor

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da, termometreler 53 dereceyi gösterdi. Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlenirken, vatandaşlar çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinledi.

Termometreler 53 dereceyi gösterdi: Bir il adeta kavruluyor

Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcak havalar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

VATANDAŞLAR SERİNLEMEYE ÇALIŞTI

Termometreler 53 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ise yeşil alanlarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Termometreler 53 dereceyi gösterdi: Bir il adeta kavruluyor 1

Bazı vatandaşların çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinledikleri görüldü.

Termometreler 53 dereceyi gösterdi: Bir il adeta kavruluyor 2

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

Termometreler 53 dereceyi gösterdi: Bir il adeta kavruluyor 3

Vatandaşlardan Adil İpeksever havanın çok sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Eyüp Saygan da İzmir'den geldiğini ve Şanlıurfa'nın İzmir'e göre çok sıcak olduğunu dile getirerek, özellikle yaz mevsiminde Şanlıurfa'da yaşamanın çok zor olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Şanlıurfa
