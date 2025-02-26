Termometreler çıldırdı, resmen eksi 18 dereceyi gördü! Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta vatandaşlar isyan etti: 'Mevlam bize niye vermiyor'

Bayburt’ta dondurucu soğuk etkisini artırdı! Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi18 dereceye kadar düştüğü şehirde, gündüz saatlerinde bile termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi. Soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken, dükkan önündeki çeşmeler bile tamamen dondu. Bayburtlu vatandaşlar, sert ayaz karşısında zorlandıklarını belirtirken, biri "Kurban olduğum Mevlam Antalya'ya verdiği sıcağı buraya da versin" sözleriyle soğuk havaya sitem etti.

TERMOMETRELER GECE EKSİ 18 DERECEYİ GÖRÜYOR

Kuru soğuk ve ayazın iyiden iyiye hissedildiği Bayburt şehir merkezinde, gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düşüyor. Güneşin etkisiyle 10 derece birden ısınan hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 8 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle dükkan önündeki çeşmenin donduğunu, akmadığını ifade eden bir vatandaş, insanların su almaya gelemediğini, çeşmenin tamamen donduğunu dile getirdi.

"KURBAN OLDUĞUM MEVLAM ANTALYA'YA VERDİĞİ SICAĞI BURAYA DA VERSİN"

Kuru soğuk ve ayazdan olumsuz bir şekilde etkilendiğini, havanın çok soğuk olduğunu belirten bir diğer Bayburtlu vatandaş ise, Allah'tan sıcak hava dilerek, "Kurban olduğum Mevlam Antalya'ya verdiği sıcağı buraya da versin, isyan etmiyoruz ama biz de biraz sıcaklık görseydik iyi olurdu" diyerek konuştu.

(İHA)