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Termometreler çıldırdı! Sıfırın altında 30'u gördüler... Vatandaşlara uyarı gecikmedi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.02.2025 13:33
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Türkiye bir anda soğuk havanın etkisi altına girdi. Kar sadece İstanbul'da kendini göstermedi. Bir süredir kar yağmayan Doğu Anadolu Bölgesi Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Termometreler Ardahan'da sıfırın altında 30,3'ü gösterdi. Erzurum ve Kars'ta da benzer durumlar yaşandı. Sokağa çıkan vatandaşlar soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji'den bölge halkına uyarı geldi

Termometreler çıldırdı! Sıfırın altında 30'u gördüler... Vatandaşlara uyarı gecikmedi

Sibirya soğuklarının etkisinde olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 30,3'ü gösterdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.

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BİR ANDA KENDİNİ GÖSTERDİ

Bir süredir kar yağmayan Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarının etkisine girdi. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30,3 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler Ardahan kent merkezinde ise eksi 27,7'yi gösterdi.

Meteoroloji ölçümlerine göre bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

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Ardahan merkez -27,7, Damal -22,1, Göle -30,3, Hanak -24,8, Çıldır -23,5

Ağrı merkez -16,9, Diyadin -15,8, Doğubayazıt -12,6, Eleşkirt -15,3, Hamur -17,9, Patnos -13,5, Taşlıçay -18,9, Tutak -15,1

Erzincan merkez -8,5, İliç -6,3, Kemah -11,2, Kemaliye -3,2, Otlukbeli -24, Refahiye -21,2, Tercan -18,4, Çayırlı -22,2, Üzümlü -9,5

Erzurum Aziziye -22, Aşkale -21, Horasan -21,8, Hınıs -18,6, İspir -10,4, Karayazı -18,1, Karaçoban -21,1, Köprüköy -23, Narman -12,1, Oltu -9,5, Olur -9,3, Pazaryolu -11,8, Tekman -22,9, Tortum -3,3, Uzundere -7,3, Yakutiye -15,8, Çat -17,9, Şenkaya -15

Iğdır merkez -7, Aralık -10,9, Karakoyunlu -8,5, Tuzluca -7,2

Kars merkez -18,8, Akyaka -14,6, Arpaçay -15,3, Digor -11,2, Kağızman -9,4, Sarıkamış -19, Selim -21,7, Susuz -17,1

Muş merkez -7,7, Bulanık -16,2, Hasköy -9,9, Korkut -9,6, Malazgirt -14,6, Varto -13,4.

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ARDAHAN SİSE TESLİM

Ardahan’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına düştüğü kentte park ve bahçelerdeki ağaçları kırağı kapladı. Kaldırımların buz tuttuğu caddelerdekiler yürümekte zorlandı.

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BUZ KÜTLESİ OLUŞTU

Kars'ta soğuk hava nedeniyle ağaçlar buz tuttu. Kars Kafkas Üniversitesi kampüs alanında park sulamasında kullanılan fıskiyeden çıkan suların donması ilginç bir görüntü oluşturdu.

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DURAK CAMLARINI BUZ TUTTU

Soğuk hava Erzurum'a da yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, atkı ve berelerle soğuktan korunmaya çalıştı. Şadırvanların donduğu kent merkezinde otobüs duraklarının camları buzla kaplandı. Kuşlar, soğuktan güneş gören cami kubbelerine sığındı. Erzurum'u gezmek için Bursa'dan geldiğini belirten Salih Demir (67), "Gezmeye geldik ama soğuk sebebiyle şok olduk. Uçakta eksi 22 derece olduğunu söylediler. Gerçekten uçaktan inince bayağı zorlandık. Biz Bursa'da bu kadar soğuk görmedik. Erzurum çok soğuk olduğu için kendimizi atkı ve berelerle korumaya çalışıyoruz" dedi.

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MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Buz ve çığ konusuna dikkat çeken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars Ardahan kar soğuk termometre
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