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Terör örgütü DHKP/C'ye finansal destek soruşturması! 34 zanlı adliyede

14.03.2025 08:02
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Terör örgütü DHKP/C'ye finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DHKP/C'ye finansal destek soruşturması! 34 zanlı adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 34 zanlı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014-2016 yıllarında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, firmanın 2014-2015'te Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan Kazova Tekstil'e verildiği, piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği ve ihale evrakları üzerinde usulsüzlükler olduğu, bu şekilde Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespit edilmişti.

Yapılan çalışmalarda silahlı terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesinde 3, Maltepe Belediyesinde 5, Sarıyer Belediyesinde 8 ve Şişli Belediyesinde 8 olmak üzere 38 şüpheli tespit edilmişti.

Savcılıkça şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 32 zanlı gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında firari durumunda bulunan 2 şüpheli de yakalanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Kalender Özdemir'in, suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Medya AŞ'de yönetim kurulu üyesi olduğu anlaşıldı. Şüphelilerden Abdullah Der'in de eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilmişti.

Şüphelilerden Maltepe eski belediye başkan yardımcılarından Haydar Battal'ın şu anda Ataşehir Belediyesinde yönetici pozisyonunda olduğu, firari olarak aranan Melih Morsümbül'ün ise Maltepe Belediye Başkanı özel kalem müdürlüğü görevinin ardından Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı olduğu anlaşılmıştı.

Yine şüpheliler arasındaki Sinan Çetiz'in suç tarihinde Maltepe Belediyesinde ihalelerden sorumlu başkan yardımcısı olduğu, Hatice Yazlık'ın da o dönem Sarıyer Belediyesi basın yayın şube müdürü olarak çalıştığı belirlenmişti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
DHKP-C belediye
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