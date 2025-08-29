Terör örgütü 'Hizb ut-Tahrir'e operasyon! Bitlis'te düğmeye basıldı: Ele geçirilenler dikkat çekti

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün Hizb ut-Tahrir silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

YASAKLI YAYINLAR, RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın, çok sayıda dijital materyal, tam otomatik ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

1 ŞÜHEPLİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

