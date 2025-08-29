HABER

Terör örgütü 'Hizb ut-Tahrir'e operasyon! Bitlis'te düğmeye basıldı: Ele geçirilenler dikkat çekti

Bitlis'te ‘Hizb ut-Tahrir’ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 1 kişi tutuklandı. Operasyonda ele geçirilenler dikkat çekti.

Terör örgütü 'Hizb ut-Tahrir'e operasyon! Bitlis'te düğmeye basıldı: Ele geçirilenler dikkat çekti

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün Hizb ut-Tahrir silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

YASAKLI YAYINLAR, RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın, çok sayıda dijital materyal, tam otomatik ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Terör örgütü Hizb ut-Tahrir e operasyon! Bitlis te düğmeye basıldı: Ele geçirilenler dikkat çekti 1

1 ŞÜHEPLİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Terör örgütü Hizb ut-Tahrir e operasyon! Bitlis te düğmeye basıldı: Ele geçirilenler dikkat çekti 2

(DHA)

