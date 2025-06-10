HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önceki Çevrimli katliamında hayatını kaybeden 27 kişi anıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi mezarları başında anıldı.

Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önceki Çevrimli katliamında hayatını kaybeden 27 kişi anıldı

Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da yapılan saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişi için köy mezarlığında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak'ın bir şehit diyarı olduğunu, kentte 1984'ten bu yana 1017 vatandaşın şehit olduğunu söyledi.

Bu acıyı kırk yıldır yaşadıklarını ve şehitlerin kanının yerde kalmadığını dile getiren Ekici, "Bunun için Türk silahlı kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Bugün terör kalmamıştır. Terörsüz Türkiye ile yeni bir süreci beraber yaşayacağız." dedi.

Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt da Çevrimli köyünde yaşanan katliamın terör örgütünün yanına kalmadığını, askerin, jandarmanın teröre hak ettiği dersi verdiğini belirtti.

"ARTIK ANNELERİMİZ AĞLAMAZ"

İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güvenlik güçlerimizin mücadelesiyle bu topraklara artık kan, gözyaşı değil, huzur gelir, artık annelerimiz ağlamaz. İnşallah terörsüz Türkiye yolunda Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer parti liderlerinin öncülüğünde hepsini destekleyeceğiz. Onların yanına olacağız." dedi.

aw473457_05

Köy muhtarı İbrahim Özbey de 35 yıldır bugünü tekrar yaşadıklarını ve bu katliamı asla unutmayacaklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın, Devlet Bahçeli'nin ve diğer partilerin 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına destek veriyoruz. Onlarla beraberiz, hepimizin amacı ülkemizin huzur içerisinde yaşamasıdır." diye konuştu.

MEZARLARA KARANFİL BIRAKILDI

Konuşmaların ardından şehitlerin mezarları ziyaret edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

Programda, İlçe Müftüsü İbrahim Canbaş da dua okudu.

Programa, Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, Şırnak Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Akçay Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Sedat Kara, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Eroğlu ve Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre ile vatandaşlar katıldı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyir halindeyken alev topuna döndüSeyir halindeyken alev topuna döndü
Bakan Yerlikaya duyurdu! Komisyon kurulduBakan Yerlikaya duyurdu! Komisyon kuruldu

Anahtar Kelimeler:
pkk Şırnak Güçlükonak terör saldırısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

5 huzurevi 205 yaşlı! Bulgaristan'da huzurevinde dehşet

5 huzurevi 205 yaşlı! Bulgaristan'da huzurevinde dehşet

Cezaevinden ölüm tehdidi! Adnan Oktar içeride de uslu durmuyor

Cezaevinden ölüm tehdidi! Adnan Oktar içeride de uslu durmuyor

Okan Buruk o isimleri görmek istemiyor: 'Yeni sezonda takım bulun...'

Okan Buruk o isimleri görmek istemiyor: 'Yeni sezonda takım bulun...'

Son ana dek yalnız bırakmadı! Defin işlemine böyle yardım etti

Son ana dek yalnız bırakmadı! Defin işlemine böyle yardım etti

Döner yerken tavandan düşen kurşunla başından vuruldu

Döner yerken tavandan düşen kurşunla başından vuruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.