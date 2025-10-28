Terör örgütü PKK 'Türkiye'den çekileceğini' duyurmuştu! Dervişoğlu'ndan dikkat çeken çıkış: "Bunlar kendilerini feshetmemiş miydi?"

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri 'Terörsüz Türkiye' süreci. Komisyon aşamasına geçilen süreçte son olarak terör örgütü PKK Türkiye'den çekileceğini duyurmuştu.

Bu durum kısa sürede gündem olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"BUNLAR KENDİLERİNİ FESHETMEMİŞ MİYDİ?"

Sözcü TV'de katıldığı yayında konuşan Dervişoğlu, "Bunlar kendilerini feshetmemiş miydi? PKK kendisini kapatmamış mıydı? Bunların sergilemiş oldukları bir vazgeçiş yoktur. Ayrıca birisi bana yine açıklasın, bunların demokratik yol ve yöntemlerle hukuk zemini oluşturarak o bahsettikleri siyasi entegrasyonla temin etmeye çalıştıkları şeyin 50 yıldır silahla temin ettiği şeyden olan farkını açıklasın. Silahla neyi istiyorlarsa şimdi arzuladıkları bu düzenlemeyle de ya da yaşama geçirmek istedikleri yasal düzenlemelerle onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar" dedi.

"KENDİSİNİ KAPATMIŞSA ŞAYET NEREYE ÇEKİLİYOR?"

PKK'nın 'Türkiye'den çekiliyoruz' açıklamasıyla ilgili gelen soruya da yanı veren Dervişoğlu, "Kim çekiliyormuş efendim? Bunlar kendilerini feshetmemiş miydi? PKK kendisini kapatmamış mıydı? Bundan önceki süreçlerde bunu konuşmadık mı? 30 tane eşkıya silah yaktığında ‘bütün bu işler tamamlanmıştır’ türünden bir genel kanaat oluşturmaya çalışan insanları bu konuyla ilgili uyarmamış mıydık? Kendisini kapatmışsa şayet nereye çekiliyor? Kapatma göstermelikse bu çekilmenin ne şekilde tanımlanması gerekiyor diye üzerinde düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yle kendilerini eşitlediler, kurmuş oldukları müzakere masalarında. Buna sebep olanlar da bu devleti yönettiğini zannedenler. En başından beri uyarıyorum. Bana bir kişi çıksın söylesin, desin ki; ‘Bu adamlar şu emellerinden vazgeçti, bu hedeflerinden vazgeçti. Bunlar Cumhuriyet'in yapısıyla, vatandaşlık tanımıyla, dil birliğiyle olan husumetlerini ortadan kaldırdı’. Bunların sergilemiş oldukları bir vazgeçiş yoktur. Ayrıca birisi bana yine açıklasın, bunların demokratik yol ve yöntemlerle hukuk zemini oluşturarak o bahsettikleri siyasi entegrasyonla temin etmeye çalıştıkları şeyin 50 yıldır silahla temin ettiği şeyden olan farkını açıklasın. Silahla neyi istiyorlarsa şimdi arzuladıkları bu düzenlemeyle de ya da yaşama geçirmek istedikleri yasal düzenlemelerle onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar"

"MİLLETİN BUNUN NE KADARINA MÜSAADE EDECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Dervişoğlu programda yöneltilen "Irak’ın kuzeyine çekildiğini söyleyen PKK’li teröristler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelip siyaset mi yapacaklar?" şeklindeki soruya da yanıt veren Dervişoğlu, "Nereye kadar geçebileceklerini göreceğiz. Milletin bunun ne kadarına müsaade edeceğini göreceğiz. Bu tartışmaların toplumu nereye taşıdığını göreceğiz" dedi.

Açıklamadaki “Medya savunma sınırlarına çekiliyoruz” ifadesine ilişkin Dervişoğlu, "Medya savunma sınırları ne demek? Bazı adamlar var laf söylediğinde tefsiri gerekiyor. Medya savunma sınırları dediğimiz, TBMM’nin tezkere çıkararak teröre karşı kendi güvenliğini temin etmek üzere belirlediği alanlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri emniyet birimleriyle birlikte orada yapmış oldukları operasyonlarla terör faaliyetlerini minimize ettiler. Şimdi medya savunma sınırları demek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müdahale alanlarını mı daraltmak istiyorlar? Terör örgütü artık kendini feshettiğini söyleyemez, söylese de kimseyi inandıramaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şöyle bir soru sorsa; mademki bunlarla oturuyor mademki İmralı’ya gidip teşviki mesaide bulunuyor. Onlara sorun: Mahmur Kampı ne olacakmış mesela? Terörün kuluçka merkezleri ne olacakmış? Sadece Suriye'nin kuzeydoğusundaki o Suriye Demokratik Güçleri ya da işte PYD-YPG yapılanmasını söylemiyorum. Irak’ın kuzeyinde ne olacakmış? O kuluçka merkez niteliğini taşıyan kampların durumu ne olacakmış? Bütün bunların tamamına toptan bir bakışla yaklaşmayı becerememenin sonucudur bugün başımıza gelenler" şeklinde konuştu.

"ABD'NİN VERDİĞİ SİLAHLARI TÜRKİYE'YE KİM VE HANGİ SAİKLE TESLİM EDEBİLİR?"

Yasal düzenlemelerle ihtiyaç duyulduğuna dair değerlendirmelere değinen Dervişoğlu, "Peki bunu nasıl yapıyorlar? Irak'ın bir terör bölgesinde ya da rahat hareket ettikleri bir bölgede basın toplantısı yaparak. Ellerinde en gelişmiş Amerikan silahları var. Bu süreç başladığında, ‘PKK silah bırakacak’ diye milleti kandırmaya çalıştıkları dönemde de söyledim. Amerika Birleşik Devletleri’nin verdiği silahları, Türkiye’ye kim ve hangi saikle teslim edebilir? Burada bir siyasi manevra alanı oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki sözünü tutmaması muhtemel bir devlet var; Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama sürecin devamı için verdiği bütün sözleri tutan ve herhangi bir sorumluluk söz konusu olmasın diye de ona göre söylem geliştiren bir terör örgütü var. Ayrıca o terör örgütünün siyasi uzantısı da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Cumhuriyet’in değerlerinden Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine, Cumhuriyet’in banisi Mustafa Kemal Atatürk’e örtülü cümlelerle hakaret yağdırıyor. Türkiye’nin üniter devlet yapısını tartışmaya açıyor, Türkiye’nin değerlerini tartışmaya açıyor, yasal düzenlemeler zemininde de PKK’ye Türkiye’de siyaset yapmasının önünü açabilecek birtakım girişimlere öncülük ve önderlik ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönettiğini zannedenler de bütün bunlara kurdukları komisyon masalarında komisyonculuk yapıyorlar. Türkiye bütün bu olanları tecrübe etmemiş bir ülke midir ki pişirip pişirip aynı düzlem içerisinde karşımıza getiriyorlar" ifadelerini kullandı.