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Terör örgütüne üye olma suçundan yargılanıyor! Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer yeniden hakim karşısında

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Terör örgütüne üye olma suçundan yargılanıyor! Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer yeniden hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşma başladı.

DURUŞMAYA ÖZGÜR ÖZEL DE KATILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davanın ikinci duruşması, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri Adliyesi 1 numaralı salonunda görülüyor.

Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
CHP Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer
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