HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

'Terör tehdidi' iddiası! ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Florida’nın Alachua semtinde sosyal medya paylaşımlarında Florida Valisi Ron DeSantis ve bir sinagoga yönelik tehditlerde bulunduğu iddia edilen Türk vatandaşı Ali Bayhan, polis müdahalesi sırasında vurularak hayatını kaybetti.

'Terör tehdidi' iddiası! ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Gainesville kentinde yaşayan 38 yaşındaki Türk vatandaşı Ali Bayhan, hakkında çıkarılan yakalama emri uygulanırken polis tarafından vurularak öldürüldü. Yetkililer, Bayhan’ın sosyal medya paylaşımlarında "terör tehdidi" oluşturacak ifadeler kullandığını ve ruh sağlığıyla ilgili ailesinin endişeleri olduğunu bildirdiğini açıkladı.

Terör tehdidi iddiası! ABD de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü 1

SİNAGOGA YÖNELİK TEHDİTLERİ SONRASI YAKALAMA KARARI

Alachua County Şerif Ofisi, Bayhan’ın Florida Valisi Ron DeSantis de dahil olmak üzere bazı seçilmiş yetkililere ve Tallahassee kentindeki "Temple Israel" adlı sinagoga yönelik tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında yakalama emri çıkarıldığını belirtti.

Polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese düzenledikleri operasyon sırasında Bayhan’ın evden silahla çıktığını ve uyarılara cevap vermediğini bildirdi. Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, K9 köpeği devreye sokulduktan sonra Bayhan’ın belindeki silaha yöneldiği, bu sırada polis tarafından vurulduğu bildirildi.

Terör tehdidi iddiası! ABD de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü 2

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerinde bulunan kablolu bir cihaz nedeniyle bomba imha ekibi çağrıldı ancak yapılan incelemede patlayıcı maddeye rastlanmadı. Hiçbir polis memurunun yaralanmadığı olayla ilgili soruşturmayı eyalet polisi üstlendi. Bayhan’ın ölümü, Florida’daki "terör tehdidi" soruşturmasının seyrini yeni bir aşamaya taşıdı. Yetkililer, olaya ilişkin tüm detayların incelendiğini ve hem federal hem yerel makamların koordineli biçimde çalıştığını açıkladı.

Terör tehdidi iddiası! ABD de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü 3

BAYHAN'IN AİLESİ "ZORUNLU PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME" TALEP ETMİŞTİ

Türkiye doğumlu olan Ali Bayhan, Gainesville’de bir evin garaj kısmında kiracı olarak yaşıyordu. Ailesi, Bayhan’ın ruhsal sorunlar yaşadığı gerekçesiyle mahkemeden "zorunlu psikiyatrik değerlendirme" talep etti. Mahkemenin gecikmenin ciddi zarara yol açabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak karşı tarafı dinlemeden "ex parte" usulüyle talebi kabul ettiği bildirildi.

(İHA)

07 Kasım 2025
07 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de bir binada daha çatlaklar meydana geldi! Faciadan dönüldü: 2 ay önce...Kocaeli'de bir binada daha çatlaklar meydana geldi! Faciadan dönüldü: 2 ay önce...
ABD, Şara'yı 'küresel terör listesi'nden çıkardıABD, Şara'yı 'küresel terör listesi'nden çıkardı

Anahtar Kelimeler:
polis Florida şiddet abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor!

'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor!

Fenerbahçe Jhon Duran'ın penaltı pozisyonuna isyan ediyor!

Fenerbahçe Jhon Duran'ın penaltı pozisyonuna isyan ediyor!

Oğlu Mavi Rüzgar ile gündemde! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

Oğlu Mavi Rüzgar ile gündemde! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.