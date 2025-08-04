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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan Erkan Baş'a mesaj! Yeni parti için isim verip çağrı yaptı: Siz de katılın!

İmralı Cezaevi'nde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş'a mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Öcalan'ın İmralı heyeti ile yaptığı görüşmede 'Demokratik Cumhuriyet Partisi' adında yeni bir parti kurulması gerektiğini belirttiği öğrenilirken; Erkan Baş'tan öneri alınmasını istediği ve isterlerse yeni partiye dahil olabileceklerini söylediği iddia edildi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan Erkan Baş'a mesaj! Yeni parti için isim verip çağrı yaptı: Siz de katılın!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yeni bir siyasi parti için mesaj ilettiği öne sürüldü.

Gazeteci Ruşen Çakır, Medyascope'ta dün kaleme aldığı "Türk solu bu sürecin neresinde?" başlıklı yazısında, teröristbaşı Öcalan'ın DEM Parti İmralı heyetiyle yaptığı görüşmede Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’a ilettiği mesajı açıkladı.

YENİ KURULACAK PARTİ İÇİN İSİM ÖNERİSİ VERDİ, BAŞ'I DAVET ETTİ

Mesajda Baş'ı kurulmasını istediği siyasi partiye de davet eden teröristbaşı Öcalan şunları söyledi:

"DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ"

“Erkan Baş’a selamlarımı iletin. Bu yeni partiyi Demokratik Cumhuriyet Partisi diye tanımladım. Burada arkadaşlarla da paylaştım isim olarak, ancak kendisiyle de konuşun, bu girişimim ‘Demokratik Sosyalizm Partisi’ temelinde örgütsel birliğe kadar gidecek. Böyle bir oluşumdan bahsediyoruz.

'ÖNERİ ALIN, YENİ PARTİYE DAHİL OLABİLİRLER'

Kendisinden de parti ismi önerisi alın. Bu ismi de kendisine iletin. Selamlarımla beraber bir mesaj olarak iletin Erkan’a. Yeni partiye dahil olabilirler.”

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Baş TİP Türkiye İşçi Partisi terörist Abdullah Öcalan
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