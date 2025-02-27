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  4. Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti'den dikkat çeken 'şehit' pankartı: "Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti'den dikkat çeken 'şehit' pankartı: "Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
27.02.2025 17:45
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Bugün Türkiye, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrıya odaklanmıştı. DEM heyeti İmralı dönüşü Öcalan'ın çağrısını okudu. Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunurken, açıklamanın yapıldığı sırada İYİ Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi. Parti binasına asılan pankart ile şehitler anıldı ve "Unutmadık, unutmayacağız" denildi.

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti'den dikkat çeken 'şehit' pankartı: "Unutmayacağız, unutturmayacağız"

DEM Parti heyeti bugün İmralı'da üçüncü kez teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından gözler saat 17:00'ye çevrilmişti.

DEM Parti'in İmralı heyeti Öcalan'ın çağrısını iki dilde okudu ve Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu.

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İYİ PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE, PANKART ASILDI

Çağrının okunduğu sırada ise İYİ Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi. Parti genel merkezine asılan pankart ile şehitler anıldı ve "Unutmayacağız unutturmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit İYİ Parti Abdullah Öcalan
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