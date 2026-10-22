Terörsüz Türkiye'de yeni eşik aşılıyor! Kurtulmuş "Önümüzdeki günlerde" diyerek duyurdu: "Her şey tıkır tıkır işliyor"

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili sıradaki kritik gelişmelerden biri de İzleme Kurulu'nun kurulması olacak. Gözler önümüzdeki günlerde kurulması beklenen kurula çevrildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile Meclis'teki makamında bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuya değindi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ BAŞINDAN İTİBAREN KUVVETLİ BİR ARABULUCU ROLÜNÜ İZLEMEYİ SÜRDÜRDÜK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Kurtulmuş ve Wiseler, ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, görüşmenin son derece kapsamlı ve verimli olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Türkiye ve Avrupa'da yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti. Kurtulmuş, "Şunu ifade etmek isterim ki Lüksemburg başından itibaren Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine destek veren Avrupalı dost ülkelerden birisidir. Bundan dolayı bir kez daha açıklıkla kendilerine teşekkür etmeyi bir vazife telakki ediyorum. Ayrıca Ukrayna-Rusya Savaşı başta olmak üzere Avrupa kıtasındaki güvenlik sorunlarını, gelişme seyrini ve kıtayı ilgilendiren ortak güvenlik meselelerini ele alma imkanımız oldu. Türkiye olarak bölgemizdeki bütün sorunların çözüm yollarının diplomasi masasından geçtiğini, müzakerelerle barış yolunun sürekli açık tutulmasından başka, doğru bir yol olmadığını ifade ettik. Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren kuvvetli bir arabulucu rolünü izlemeyi sürdürdük. Ancak ne yazık ki 2022 yılında İstanbul Dolmabahçe'de varılan draft anlaşma maalesef sonlandırılamadı çünkü bazı ülkeler savaşın devamını milli menfaatleri için yararlı gördüler" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI SAVAŞ ÖNCESİNDEKİ STATÜYE DÖNMELİ"

Amerika ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın sonu olmayan bir gerilime döndüğünü kaydeden Kurtulmuş, "Bu gerilimden ne iki ülke ne bölge ülkeleri ne de dünyanın asla bir yararı olmayacağını ifade ettik. Hürmüz Boğazı’nın savaş öncesindeki statüsüne dönmesini, Babülmendep Boğazı’nda da geçişlerin uluslararası ticaret gemilerine açık hale gelmesi gerektiğini ele aldık. Bu bölgedeki en önemli meselelerden birisi de Filistin meselesidir. Aslında 'İsrail meselesidir' demek daha doğru olur. İsrail’in bölgede uzunca bir süredir sürdürdüğü agresif tavırları, bölgedeki bütün ülkeleri etkisi altına alan saldırganlığı ve özellikle Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği insanlık dışı eylemleri de görüştük. Burada Lüksemburg’un geçtiğimiz yıl Filistin Devleti’ni tanıyan kararının fevkalade olumlu olduğunu belirttik ve bundan dolayı da teşekkür ettik" diye konuştu. Kurtulmuş, Türkiye ile ilgili Avrupa'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye'ye karşı uygulanan çifte standartları kabul etmeyeceklerini ekledi.

"BATILI MEVKİDAŞLARIMIZ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESELESİNİ OLUMLU ŞEKİLDE TAKİP EDİYOR"

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını, hazırlanan raporu ve çalışmaları mevkidaşı ile paylaştığını söyleyen Kurtulmuş, "Şunu ifade etmek isterim; Batılı mevkidaşlarımızla çok sayıda görüşme yapıyoruz. Bu görüşmelerin hemen hemen hepsinde ‘Terörsüz Türkiye’ meselesi dostlarımız tarafından Türkiye’de takip edildiğinden daha dikkatli, titiz ve olumlu bir şekilde takip ediliyor. Bunun hem Türkiye’ye büyük bir fayda sağlayacağı hem de bölgedeki birçok ulusun normalleşmeye başlayacağının adımı olarak görüyorlar" dedi.

"SÜREÇ TIKIR TIKIR İŞLİYOR"

Ardından Kurtulmuş ve Wiseler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında TBMM’de kurulması planlanan İzleme Komisyonu’na ilişkin soru üzerine, "Bir taraftan örgütün silahsızlanması, fesih sürecinin devam ettiği ve bir taraftan da sürecin özellikle uygulamada nasıl seyredeceğine ilişkin oluşturulan üst kurulun çalışmalarına devam etmesi planlandığı gibi gidiyor. Bunun bir ayağı da TBMM’dir. Biz başından itibaren bir iddiada bulunuyoruz; bu model özgün bir modeldir ve Türkiye modelidir. Bu modelin nasıl işlediği, sürecin nasıl yönetildiğine ilişkin asla dışardan bir göz olmayacak, üçüncü bir göz işin içerisine müdahil olamayacaktır. Milletin tamamı adına Meclis bütün partileriyle bu süreci yönetecek. Tabii ki bunun doğal bir sonucu olarak yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu kurulu kurarız. Nasıl kurulacağına ilişkin siyasi partilerle yasanın kabul edildiği günün ertesinden itibaren müzakereler yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyor. Hiçbir şey geç kalmıyor. Böylesi önemli bir konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, kimse bir diğerine ödev vermeye kalkmasın" diye yanıt verdi.

Kurtulmuş ayrıca, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında İzleme Kurulu'nun kurularak millet adına durumu takip edeceğini ve gerekirse yasa teklifi hazırlanmasını teklif edeceğini dile getirdi.

"KİM ARSIZLIK VE HIRSIZLIK YAPTIYSA SONUNA KADAR GİDİLMELİ"

Kurtulmuş, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin de "Fon meselesi Türkiye’nin son dönemlerde karşılaştığı en önemli krizlerden bir tanesidir. Uzun lafa gerek yok. Bu konuda kim haksız kazanç sağladıysa, kim milletin eline cebine koyduysa, kim arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli ve hepsinden hesap sorulmalıdır. Ayrıca bu süreçlerde ihmali olan kim varsa Türk yargısı önünde hesabını vermelidir. Mesele bu kadar açıktır, milletin beklentisi de bu yöndedir. Zaten Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşan Fon Kurulu çalışmalarını titizlikle yaptı. Milletimiz müsterih olsun" dedi.

"ANLAŞMA 3’ÜNCÜ BİR ÜLKEYE KARŞI YAPILMIŞ BİR ANLAŞMA DEĞİLDİR"

Ardından, Libya Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın kabul edilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, "Bu anlaşma herhangi bir 3'üncü ülkeye karşı yapılmış bir anlaşma değildir. Türkiye ve Libya’nın Akdeniz’deki egemenlik haklarını koruma altına alacak bir anlaşmadır. Her iki ülkeye de hayırlı olsun. Akdeniz’de barışın tesis edilmesi bakımından önemli bir vesile olmasını temenni ediyorum. Başta Libyalı mevkidaşım Meclis Başkanı olmak üzere Meclis üyelerine şükranlarımı ifade ediyorum. Uluslararası ilişkilerde böyle şeyler olur. Siz bir anlaşma yaparsınız başkası karşı çıkabilir. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Herhangi birisinin bu konu ile ilgili görüşlerini dinleriz ama sonuçta adım atılmıştır" ifadelerini kullandı.

WISELER: TÜRKİYE’NİN AB YOLUNDAKİ KATKISI ÖNEMLİ ŞEYLERE YOL AÇACAK

Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ise iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 80’inci yılı olduğunu ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle ilişkilerin seviye atlaması gerektiğini ifade etti. Wiseler, Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci hakkında ise, "Türkiye’nin Avrupa yolundaki katkısı da kesinlikle demokrasi, hukukun üstünlüğü konusunda önemli şeylere yol açacak. Bu anlamda iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Parlamentolar arası diplomasi de çok önemli" diye konuştu.