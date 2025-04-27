'Terörsüz Türkiye' için kritik viraj! Beklenen tarih geldi çattı, silah bırakma noktaları bile hazır

'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik viraja gelindi. Buna göre terör örgütü PKK’nın bu ay sonuna kadar Abdullah Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda silah bıraktıklarını ve örgütü feshettiklerini açıklayacağı belirtiliyor.

TAKVİM İŞLİYOR, GECİKME YOK

Güvenlik kaynakları da silah bırakma takviminde bir gecikme olmadığını, Öcalan’la yapılan görüşmeler doğrultusunda takvimin işlediğini dile getiriyor. PKK’nın silah bırakması kararını açıklaması ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçilecek.

IRAK VE SURİYE'DE SİLAH TESLİM NOKTALARI

Bu süreçte Irak ve Suriye’de silah teslim noktaları oluşturulacak. Silahların, Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak yönetiminin gözetiminde teslim alınması ve bu silahların kayıtlarının tutulması için teknik çalışmalar tamamlandı.

'GÖZLEM VE TAKİP’ SÜRECİ

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, silahların teslim alınmasından sonra belli bir süre ‘Gözlem ve takip’ süreci başlayacak. Bu süre içinde örgütün faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediği, örgüt yöneticileri ve örgüt mensuplarının somut olarak terör faaliyetlerine son verip vermediğine yönelik gelişmeler izlenecek.

YENİ ADIMLAR GELECEK

Öcalan’ın İmralı’daki şartlarına yönelik yeni bazı adımların atılması da gündeme gelecek. Bu doğrultuda öncelikle, İmralı cezaevinde Öcalan’a farklı kesimlerden ziyaretlere izin verilecek.

Yine Öcalan’ın ‘sekretaryasını’ yürütmek üzere bir hükümlünün İmralı’ya gönderilebileceği ifade ediliyor.

AK Parti kaynakları “DEM Parti heyeti, PKK’ya silah bıraktıracak ve sonraki sürecin sağlıklı işlemesini sağlayacak tek kişinin Öcalan olduğunu söylüyor. Bu sebeple örgütün bundan sonra atacağı adımlarla ilgili Öcalan’ın iletişim hâlinde olması gerektiğini söylüyorlar. Bundan dolayı cezaevi şartlarının esnetilmesini talep ediyorlar. Öcalan’ın bu kapsamda görüşmek istediği bazı akademisyen ve gazeteciler bulunuyor. Ancak bu talepler kısa sürede yerine getirilmeyecek. Gelişmelere bakılacak. Ona göre bazı adımlar atılacak” dedi.

İNFAZ İNDİRİMİ SIRADA

Silah bırakma ve fesih kararı tam olarak işlerse infaz rejimi çerçevesinde terör hükümlülerine yönelik de bazı adımların atılması gündeme gelecek. DEM Parti heyetinin siyasi partileri ziyaretinde ve Öcalan’ın güvenlik birimleri ile görüşmelerinde kendi tabanlarından sürece itiraz edenlerin olduğunu, itirazları gidermek için terör suçlarından hüküm giyenlerin de infaz indirimlerinden yararlanmasını istedikleri belirtiliyor.

Bu sebeple Ceza İnfaz Yasası’nda yapılacak değişiklikler ve cezaevindeki gözlem kurullarının alacağı kararlarla iyi hâlli terör hükümlülerine yönelik bazı adımların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

AK Parti kaynakları “Hâlen cezaevinde bulunan terör hükümlüleri ‘Biz ceza çekmeye devam edeceksek, silah bırakmanın ne anlamı olacak’ diyormuş. Tabanlarından bu konuda itirazlar geliyormuş. Terör suçlularından infaz indirimlerinden yararlandırılması, infazla ilgili atılan adımlardan hep hariç tutuldu terör suçluları. Bu konuda da tabanlarını ikna etmek için bazı kolaylıklar olmasını istiyorlar” dedi.

"SİLAHI BIRAKIN BAKARIZ"

DEM Parti’nin gündeme getirdiği başlıkların, en kritik aşama olan silah bırakma gerçekleşmeden konuşulmayacağını belirten AK Parti kaynakları “Bu talepler, silah bırakma sürecinin önüne konulamaz. Önce fesih ve silah bırakma olmalı. Bu olmadan diğer katmanlar konuşulamaz. Silah bırakılırsa, her şey daha kolay konuşulacak. Üç ay önce şimdi gündeme getirilen şeyleri konuşmuyorduk bile. Şimdi talepler konuşulmaya başlandı. O sebeple silah bırakıldıktan sonra her konu masaya yatırılır” değerlendirmesini yaptı.