Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

2024'ün ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililer ile tokalaşmış ve sonrasında da teröristbaşı Abdullah Öcalan için çağrıda bulunmuştu.

11 TEMMUZ İŞARET EDİLMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından geçen günlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan kendi sesi ve görüntüsüyle örgüte silah bırakma çağrısını yineledi. DEM Parti ise örgütün 11 Temmuz'da silah bırakacağını açıklamıştı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE TARİHİ GÜN! PKK SİLAH BIRAKTI

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün bir grup terör örgütü PKK üyesi silah bıraktı ve önemli bir viraj geride kaldı. Öte yandan PKK'nın silah bırakma görüntüleri basına yansıdı.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler:



"ÖNEMİNİ VE ACİLİYETİNİ GÖRÜYORUZ"

Öte yandan terör örgütünün sözde yöneticilerinden Bese Hozat açıklamada bulundu. Hozat, "Bölgemizin kan gölüne döndüğü, halkımızın barış içinde yaşama her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu bu ortamda attığımız adımın büyük önemini ve aciliyetini görüyor, hissediyoruz" dedi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın önce Erbil ardından Bağdat'ta yürüttüğü temaslarla şekillenen silah bırakma aşaması için iki kritik unsur var. Bunlardan birincisi sürecin kesintiye uğramadan devam etmesi. Süreç, Türk istihbarat birimlerinin yanı sıra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve Bağdat Merkezi hükümetinden yetkililerin eş güdümüyle yakından takip edilecek.

SİLAHLAR VE DEPOLAR İMHA EDİLECEK

Belirli bir takvim uyarınca farklı bölgelerde teslim edilecek silahlar yakılarak imha edilecek. Ayrıca eş zamanlı olarak örgütün kırsal alandaki büyük silah ve mühimmat depolarının teslim edilmesi için de süreç işletilecek. Teslim alınan silah ve mühimmatlar yine denetim altında ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde imha edilecek.

TERÖRİSTLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE 2 İLA 5 AY ARASINDA

Silah bırakma aşamasının ikinci kritik unsuru ise takvimi. Yaklaşık 2 bin terörist için öngörülen süre 2 ila 5 ay arasında. Sürenin uzamasının barındırdığı risklerin Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratmasından endişe ediliyor. O riskler de olası provakasyon ve sabotaj ihtimalleri ile kamuoyunda oluşabilecek önyargılar olarak sıralanıyor. Terörsüz Türkiye süreci Irak sahasında başarıyla uygulanması ve somut sonuçlar alınmasının ardından Suriye sahasında da bölge dinamikleri gözetilerek uygulanması amaçlanıyor.