Ters dönen Türk bayrağını görünce dayanamadı, 10 metre yüksekliğindeki iskeleye tırmandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında bir vatandaş, rüzgâr nedeniyle ters dönen Türk bayrağını düzeltmek için yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki inşaat iskelesine tırmandı. Vatandaşın bayrağı düzeltmek için iskeleye tırmandığı ve Türk bayrağını yeniden dalgalandırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karapınar kasabasında yapımı devam eden bir fabrikanın yanından geçtiği sırada inşaat iskelesinde asılı bulunan Türk bayrağının rüzgâr nedeniyle ters döndüğünü fark eden Ramazan Koç, bayrağı düzeltmek için harekete geçti. Bayrağın ters şekilde dalgalanmasına gönlü razı olmayan Koç, hiç tereddüt etmeden yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki büyük inşaat iskelesine tırmandı. Koç, iskeleye çıkarak ters dönen Türk bayrağını düzeltti ve ay yıldızlı bayrağın yeniden düzgün şekilde dalgalanmasını sağladı. Ramazan Koç’un Türk bayrağını düzeltmek için inşaat iskelesine tırmandığı anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bayrağın düzeltilmesinin ardından ay yıldızlı Türk bayrağının yeniden dalgalanması ise gurur veren görüntüler oluşturdu.

"İÇİM RAHAT ETMEDİ, BAYRAĞI DÜZELTMEM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Yaşadığı olayı anlatan Ramazan Koç, "Karapınar kasabasında bir fabrika inşaatının yanından geçerken iskelede asılı olan bayrağın ters döndüğünü gördüm. İçim rahat etmedi. O bayrağı düzeltmem gerektiğini düşündüm. Hiç tereddüt etmeden yaklaşık 8-10 metre yüksekliğindeki büyük inşaat iskelesine tırmanarak bayrağı düzelttim. Bayrağın o şekilde dalgalanması bizim ve Türk milleti için çok önemli bir an, çok önemli bir gurur. Bayrağımızın düzgün şekilde dalgalandığını görmek beni çok mutlu etti" dedi.

Koç’un gösterdiği duyarlılık çevrede bulunan vatandaşların da takdirini toplarken, olay Türk bayrağına duyulan sevgi ve saygının anlamlı bir örneği olarak dikkat çekti.