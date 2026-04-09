Ters yönde ilerledi, sürücülerin canını hiçe saydı: 95 bin TL ceza uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Doğu Yeni Çevre Yolu Tüneller Bölgesi'nde ters yönde ilerleyerek hem kendi hem diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücüye 95 bin TL ceza uygulanıp, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Mahmutlar istikametinden Oba yönüne ters şeritte seyreden araç sürücüsü, jandarma trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Yapılan incelemelerde sürücünün hem ters yönde araç kullandığı, hem sürücü belgesini yanında bulundurmadığı hem de aracın muayenesiz olduğu tespit edildi.

TERS YÖNDE TEHLİKELİ SÜRÜŞ

Kuralları hiçe sayan sürücüye toplam 95 bin 438 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Söz konusu araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, sürücü hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

09 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

