Ters yönde ilerledi, sürücülerin canını hiçe saydı: 95 bin TL ceza uygulandı

Mahmutlar istikametinden Oba yönüne ters şeritte seyreden araç sürücüsü, jandarma trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Yapılan incelemelerde sürücünün hem ters yönde araç kullandığı, hem sürücü belgesini yanında bulundurmadığı hem de aracın muayenesiz olduğu tespit edildi.

TERS YÖNDE TEHLİKELİ SÜRÜŞ

Kuralları hiçe sayan sürücüye toplam 95 bin 438 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Söz konusu araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, sürücü hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır