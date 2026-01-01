HABER

Ters yönden gelen motosiklete otomobil çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Manavgat köprüsünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ters yönden gelen motosiklete otomobil çarptı: 1 yaralı

Kaza, Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Emrullah A. T.'nin kullandığı 07 JY 118 plakalı otomobil Kordon Caddesi kavşağına geldiğinde ters yönden gelen Nejla A.'nın kullandığı 07 CEK 126 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbarla olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Manavgat köprüsü girişindeki kazanın ardından İbrahim Sözen Caddesinde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri tıkanan trafiği açmak için büyük çaba harcadı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

