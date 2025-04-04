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  4. Tescilli eser olmayan Veysel Karani Türbesi aslına uygun yapılıyor

Tescilli eser olmayan Veysel Karani Türbesi aslına uygun yapılıyor

04.04.2025 09:12
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Tescilli eser olmayan betonarme üzeri taş kaplama olarak inşa edilen Veysel Karani Türbesi hazırlanan projeler doğrultusunda dönemini yansıtacak şekilde yeniden yapılıyor.

Tescilli eser olmayan Veysel Karani Türbesi aslına uygun yapılıyor

Bitlis Vakıflar Bölge Müdür Ali Osman Ayan, Siirt’in Baykan ilçesinde bulunan Veysel Karani Türbesi’nin tescilli eser olmadığını belirterek aslına uygun yapılacağını söyledi. Veysel Karani Belediye Başkanlığı ve Veysel Karani Hanegah Vakfına ait Veysel Karani Türbesi’nin yakın bir dönemde yapılmış olduğunu ifade eden Ayan, "Tarihi bir niteliğinin olmaması ve sıva raspası sonucunda betonarme yapı elemanlarının ortaya çıkmasından dolayı ve betonarme dayanımının zayıf olmasından dolayı Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 21.03.2025 tarih ve 1709 sayılı karar ile tescilli bir eser olmadığına karar verilmiştir. 2024 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Gaziantepli hayırsever iş adamı İsmail Tekağaç arasında imzalanan protokol gereği tescilli olmayan Veysel Karani Türbesi’nin onarımına ve cami inşaatına başlanılmıştır. Cami ve tuvaletler ile idari bina inşaatı tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Türbe onarımı kapsamında, yapının betonarme taşıyıcı elemanları dayanımını kaybettiğinden dolayı yıkılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında yıkım esnasında sanduka çelik elemanlarla üstü kapatılıp koruma altına alındı. Böylelikle hazırlanacak yeni proje kapmasında türbe en kısa sürede yeniden inşa edilecektir" diye konuştu.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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