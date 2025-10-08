Tesla Model Y Standard ve Tesla Model 3 Standard: İşte 'ucuz' Tesla Model Y ve Tesla Model 3'ün özellikleri ve fiyatları

Elektrikli araç rekabetinin giderek kızıştığı otomotiv dünyasında, Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, dikkat çeken bir hamle yaptı. Premium segmentte konumlanan modellerin ardından marka, bu hamle ile birlikte bir süredir beklenen 'uygun fiyatlı' veya 'ucuz' Tesla modelleri adımını attı.
Tesla’nın uzun zamandır beklenen “uygun fiyatlı” elektrikli araçları resmi olarak tanıtıldı. Yeni modellerin isimleri “Model Y Standard” ve “Model 3 Standard” olarak belirlendi.
Tesla’nın yeni “Standard” modellerinde bazı önemli donanımlar yer almıyor.
Kaldırılan başlıca özellikler ise şöyle sıralanıyor:
Model Y Standard'ın başlangıç fiyatı 39.990 dolar, Model 3 Standard'ın fiyatı ise 36.990 dolar. Yeni modeller, premium versiyonlarına göre 5.000 ila 5.500 dolar daha ucuz olacak ve kasım ayında satışa sunulacak.
