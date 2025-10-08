HABER

Tesla Model Y Standard ve Tesla Model 3 Standard: İşte 'ucuz' Tesla Model Y ve Tesla Model 3'ün özellikleri ve fiyatları

Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, uzun zamandır beklenen "uygun fiyatlı” elektrikli araçları “Model Y Standard” ve “Model 3 Standard”ı tanıttı.

Enes Çırtlık

Elektrikli araç rekabetinin giderek kızıştığı otomotiv dünyasında, Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, dikkat çeken bir hamle yaptı. Premium segmentte konumlanan modellerin ardından marka, bu hamle ile birlikte bir süredir beklenen 'uygun fiyatlı' veya 'ucuz' Tesla modelleri adımını attı.

TESLA MODEL Y STANDARD VE TESLA MODEL 3 STANDARD TANITILDI

Tesla’nın uzun zamandır beklenen “uygun fiyatlı” elektrikli araçları resmi olarak tanıtıldı. Yeni modellerin isimleri “Model Y Standard” ve “Model 3 Standard” olarak belirlendi.

Tesla Model Y Standard ve Tesla Model 3 Standard: İşte ucuz Tesla Model Y ve Tesla Model 3 ün özellikleri ve fiyatları 1

Tesla’nın yeni “Standard” modellerinde bazı önemli donanımlar yer almıyor.

Tesla Model Y Standard ve Tesla Model 3 Standard: İşte ucuz Tesla Model Y ve Tesla Model 3 ün özellikleri ve fiyatları 2

Kaldırılan başlıca özellikler ise şöyle sıralanıyor:

  • Her iki modelde de Autopilot’un “Autosteer” özelliği bulunmuyor. Bunun yerine sadece adaptif hız sabitleyici, otomatik acil frenleme ve kör nokta uyarı sistemi yer alacak.
  • Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving) özelliği isteğe bağlı olacak ve ek ücretle sunulacak.
  • Her iki model de arka çekişli (RWD) ve tek motorlu olacak; dört çeker (AWD) seçeneği sunulmayacak.
  • EPA menzili 321 mil (yaklaşık 517 km) ile biraz düşürüldü.
  • Arka koltuk yolcu ekranı bulunmuyor.
  • Deri koltuk yok.
  • Radyo yok.
  • Model Y Standard versiyonunda panoramik cam tavan kaldırıldı.
  • Model Y Standard ayrıca adaptif uzun far sistemine sahip olmayacak.

Tesla Model Y Standard ve Tesla Model 3 Standard: İşte ucuz Tesla Model Y ve Tesla Model 3 ün özellikleri ve fiyatları 3

UCUZ TESLA MODEL Y VE TESLA MODEL 3'ÜN FİYATLARI

Model Y Standard'ın başlangıç fiyatı 39.990 dolar, Model 3 Standard'ın fiyatı ise 36.990 dolar. Yeni modeller, premium versiyonlarına göre 5.000 ila 5.500 dolar daha ucuz olacak ve kasım ayında satışa sunulacak.

