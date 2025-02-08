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  4. Tezgahlarda dolaşan 'Çin' cevizine dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Ceviz almadan önce bilmeniz gerekenler...

Tezgahlarda dolaşan 'Çin' cevizine dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Ceviz almadan önce bilmeniz gerekenler...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.02.2025 08:10
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Çin sarımsağı Çin kestanesi derken bu kez de Çin cevizi yaygın olarak görülmeye başladı. Peki, Çin cevizinin kendi topraklarımızda üretilen cevizden ne farkı var, Çin cevizi nasıl anlaşılır? işte uzmanından yanıtlar...

Tezgahlarda dolaşan 'Çin' cevizine dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Ceviz almadan önce bilmeniz gerekenler...

Piyasada hem Çin cevizi hem de yerli ceviz satışta. Ceviz satan esnaflar cevizin kabuğunun kalın kalın olması gerektiğini belirtirken elle kırabilen cevizlerin komple ithal olduğunu ve Çin cevizi olabileceğini belirtiyor.

Atv Haber'de yer alan habere göre; Çin cevizi ve normal ceviz arasındaki farka değinen bir uzman, "Çin cevizi diye piyasada sürülenle yerli olana benziyor fakat rengi biraz daha beyaza yakın ve yağ oranı daha düşük oluyor. Yalova cevizi diye yerli olarak satılan cevizlere baktığınız zaman kabuğu kalın sert." diye belirtti.

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Öte yandan Çin cevizinin hızla alev aldığını belirten uzman cevizi yakarak test etti.

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu ise, "Çin cevizinin yerli cevizden farkı, üst kısmı da daha böyle pürüzsüz olabiliyor ve daha kolay kırılabiliyor. Sağlık açısından değerlendirecek olursak yerli cevizler indeki yağ miktarı yüksek olduğu için E vitamini, çinko, magnezyum açısından daha fazla içerik barındırıyor. Onunla birlikte hem kalp sağlığımıza hem de beyin sağlığımıza iyi geliyor. Bir ceviz alıyorken üzerinde Çin etiketi varsa tercih edilmemesi gerekiyor." dedi.

ceviz

Tüketici daha kolay kırılıyor ve bir nebze de fiyatı daha ucuz diye Çin cevizini tercih ediyor. Eğer farkında olmadan bozulmuş Çin cevizi yerseniz sonuçları kötü olabilir. Konuya dair konuşan uzman, "Bu bir küf toksinidir. Bu da karaciğer fonksiyonlarına zarar veren bir durum." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
ceviz Çin İthalat
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