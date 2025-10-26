HABER

Thunderbolt 5 nedir, önceki sürümlerden farkı nedir?

Dünyadaki bütün endüstrilerde olduğu gibi bağlantı teknolojileri de her geçen yıl gelişmektedir. 2020 yılında tanıtılan Thunderbolt 4 ilk bakışta selefi olan Thunderbolt 3’ün sadece küçük bir güncellemesi gibi düşünülmüştü. Thunderbolt 5’in sunduğu yenilikler ise dizüstü bilgisayarlar, harici GPU’lar ve yüksek çözünürlüklü ekranlar için önemli bir dönüm noktası olarak görülmektedir. Peki, Thunerbolt 5 nedir?

Defne Vera Şahin

Thunderbolt 5’in tanıtılmasıyla beraber sunduğu daha yüksek hız ve geniş bant desteği dikkat çekmektedir. Bu yeni versiyon içerik üretenler, oyun oynayanlar ve veriyle yoğun şekilde çalışan kullanıcılar için önemli yenilikler getirmektedir. Thunderbolt 5’in önceki sürüm olan Thunderbolt 4’e göre iki kata kadar daha hızlı çalıştığı söylenmektedir. Bu da veri aktarım hızından ekran bağlantısına kadar her alanda daha akıcı bir deneyim anlamına gelir. Bu kapsamda yeni sürüm Thunderbolt farkının ne olduğu merak edilmektedir.

Thunderbolt 5 nedir,önceki sürümlerden farkı nedir?

Thunderbolt tek bir kablo üzerinden yüksek hızda veri aktarımı, görüntü iletimi ve cihazın şarjını sağlayan çok yönlü bir bağlantı teknolojisi olarak tanımlanabilir. Yeni nesil Thunderbolt 5 ise önceki sürüm olan Thunderbolt 4’e göre önemli düzeyde geliştirmelerle gelmektedir.

Thunderbolt 5’in yeniliklerinden biri 240 watt’a kadar şarj desteği sunması olarak dikkat çekmektedir. Bu özellik bilhassa güçlü donanımlara sahip oyun ve iş bilgisayarları için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Thunderbolt 4 ise en fazla 140 watt güç aktarımı yapabilmekteydi. Bu ikisi arasındaki fark elbette yüksek performans gerektiren sistemlerde Thunderbolt 5’i çok daha verimli hale getirdi.

Veri aktarım hızında da yüksek bir artış olduğu görülmektedir. Thunderbolt 4 saniyede 80 Gbps hız sunmaktaydı. Thunderbolt 5 ise bu değeri 120 Gbps’ye kadar çıkardı. Bu da büyük dosyaların artık çok daha kısa sürede aktarılabileceği anlamına gelmektedir.

Yeni versiyonda görüntü desteği konusunda da önemli farklar bulunmaktadır. Thunderbolt 4 çift 4K çözünürlüklü ekran desteği sunarken Thunderbolt 5 6K ekran desteği sağlamaktadır. Bu gelişme daha net ve canlı bir görüntü deneyimi anlamına gelmektedir.

Ağ bağlantı tarafına bakıldığında ise performans yine ikiye katlanmış durumdadır. PC’den PC’ye veri aktarım hızı Thunderbolt 4’te 32 Gbps Thunderbolt 5’te ise 64 Gbps’ye ulaştı.

Teknik gereksinimlere bakıldığında ise şunlar öne çıkmaktadır:

  • Thunderbolt 5 PCIe 64 Gbps ve USB 3 10 Gbps hızlarını destekler.
  • Thunderbolt 4 PCIe 32 Gbps ve yine USB 3 10 Gbps ile sınırlıydı.

Tüm bu geliştirmeler ışığında Thunderbolt 5 bir bağlantı standardının ötesinde yüksek veri ve güç aktarımı anlamına gelmektedir.

Anahtar Kelimeler:
ekran
