THY, Ajet ve Pegasus'dan 'İran' kararı: Birçok sefer iptal edildi

İran’da yaşanan olaylar ve ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İran’ın Tahran, Tebriz ve Meşhed’e bugün ve yarın yapacağı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

THY’DEN İRAN SEFERLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak THY tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, İran’da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ linki üzerinden takip edebilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

AJET VE PEGASUS DA İRAN SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

İran’da yaşanan olaylar ve ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle AJet de bugün ve yarın yapacakları seferleri iptal ettiğini duyurdu. Pegasus Havayolları da İran'a uçuşlarını durdurduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, “İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran’a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır” denildi.



