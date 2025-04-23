THY’den bilet iptali ve rezervasyon değişikliği açıklaması

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Değerli Yolcularımız, İstanbul’da yaşanan deprem sebebiyle, 23.04.2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 23.04.2025 ??" 24.04.2025 tarihleri arasındaki İstanbul Havalimanı varışlı, çıkışlı ve aktarmalı tüm Türk Hava Yolları İç Hat seferlerine kayıtlı yolcularımızın, 07.05.2025 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz olarak iade edilecektir.

"BİLETİN GEÇERLİLİĞİ 23.05.2025 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR UZATILABİLECEK"

Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın, biletin geçerliliği 23.05.2025 (dâhil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar yalnızca Türk Hava Yolları tarafından icra edilen İç Hat seferlerinde geçerli olacaktır. Bilet değişiklik ve iade işlemleri; Türk Hava Yolları web sitesi, mobil uygulamaları, acenteler, satış ofisleri ve çağrı merkezi aracılığıyla yapılabilecektir.

(DHA)