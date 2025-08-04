THY duyurdu! Uçaklarda sigara içen 245 kişi uçuşlardan men edildi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 5 ay içerisinde uçaklarda sigara ve tütün ürünü tüketen 245 kişinin uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

Ekşi paylaşımında, "Lütfen! Uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim! Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezası ile karşılaşabileceklerdir. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz" ifadelerini kulllandı. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır