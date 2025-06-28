THY, Meşhed seferlerine yeniden başlıyor

THY, İsrail-İran arasında yaşanan saldırılar nedeniyle uçuş güvenliği nedeniyle kapanan İran uçuşlarını durdurmuştu. İki ülke arasında yapılan ateşkes anlaşmasının ardından İran Hava sahası ticari uçuşlara yeniden açılmaya başladı.

Bu bağlamda THY, İran'da Meşhed seferlerine yeniden başlama kararı aldı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "30 Haziran Pazartesi günü İran - Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz" açıklamasında bulundu. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır