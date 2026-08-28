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THY’nin Dalaman Havalimanı’ndaki İç Hat Özel Yolcu Salonu hizmete açıldı

TÜRK Hava Yolları (THY), Dalaman Havalimanı’nda İç Hat özel yolcu salonunu hizmete açtığını duyurdu.THY tarafından bugün yolcuların hizmetine sunulan İç Hat Özel Yolcu Salonu, yaklaşık 1.000 metrekarelik alan üzerine kuruldu.

THY’nin Dalaman Havalimanı’ndaki İç Hat Özel Yolcu Salonu hizmete açıldı

THY tarafından bugün yolcuların hizmetine sunulan İç Hat Özel Yolcu Salonu, yaklaşık 1.000 metrekarelik alan üzerine kuruldu. Salonda yeme-içme bölümlerinin yanı sıra çocuk oyun alanı ve bebek bakım odası da bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir paylaşımda bulunan THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, “Dalaman iç hat özel yolcu salonumuzu açıyoruz. Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğiniz her uçuşun eşsiz bir deneyime dönüşmesini hedefliyor, sunduğumuz zengin seçenekleri yılın her günü sizlerle buluşturuyoruz. 28 Ağustos’ta açılacak müstakil girişli Dalaman İç Hat Özel Yolcu Salonumuzda yer alan kontuarlarda uçuş işlemlerinizi hızlıca tamamlayabilir, ardından salonumuza geçebilirsiniz. Uçuş saatiniz geldiğinde salonumuzdaki kapılardan uçağınıza kısa sürede ulaşabilirsiniz. 177 kişilik oturma kapasitesine ve yaklaşık 1.000 m² alana sahip salonumuzdaki yeme-içme bölümlerini, çocuk oyun alanlarını, bebek bakım odasını kullanabilirsiniz. Uluslararası ödüllü ikramlarımızı deneyebilir, sıcak ya da soğuk içecekler eşliğinde uçuşunuza kadar keyifli bir mola verebilirsiniz. Salonumuzun hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve her detayı düşünerek misafirlerimizi ağırlayacak olan salondaki görevli arkadaşlarımıza teşekkürlerimle. 28 Ağustos’ta hizmete açılacak Dalaman İç Hat Özel Yolcu Salonumuzda, sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız” dedi.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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