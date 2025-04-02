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Ticaret Bakanı Bolat alışverişte: Kıyma, süt, kaşar... Tüketim boykotuna karşı sosyal medyasından paylaştı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.04.2025 12:55
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyada başlatılan ticari boykot çağrısına tepki olarak alışverişe çıktı. Bolat, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ticaret Bakanı Bolat alışverişte: Kıyma, süt, kaşar... Tüketim boykotuna karşı sosyal medyasından paylaştı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyada başlatılan ticari boykota karşı alışverişe çıktı.

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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısıyla beraber sosyal medyada gündem oldu. Pek çok tüketici markaları ve ürünleri satın almayarak tepki göstermeye başladı.

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BAKANDAN ALIŞVERİŞ ÇAĞRISI

Bakan Bolat, sosyal medyada yer alan boykot çağrılarına karşı, X (Twitter) hesabından paylaşımlarda bulundu.

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Alışverişe çıktığını belirten Bakan Bolat, "Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Bugün, esnafımızla dayanışma günü. Yarının alışverişini bugünden yapma günü. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir milli ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü" dedi.

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Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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süt sosyal medya Ticaret Bakanlığı boykot alışveriş kaşar kıyma ömer bolat
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