Trump'tan Çin ile ilgili açıklama: 'Yeni anlaşma yapacağız'

Ticaret savaşı kızışmıştı! Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Çin, misillemesi sonucunda ABD'den yapacağı ithalatta yüzde 245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Çin ile bir anlaşma yapacaklarını ifade eden Trump, Çin'le ilgili sorulan soru üzerine "Kimse bizimle yarışamaz." şeklinde konuştu.

"ANLAŞMA SAĞLAYACAĞIZ"

Trump, Avrupa ile anlaşma sağlama konusunda ufak problemler olduğunu ifade ederken, Meloni "Eminim ki gümrük vergileri üzerinde anlaşma sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Trump, Avrupa ile ticaret anlaşma yapacaklarını ve bunun 90 günden önce olacağını belirtti.