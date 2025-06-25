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Ticaret Sicil Tasdiknamesi nedir, nasıl ve nereden alınır?

Ticaret ile ilgilinen kişiler, kurumlar ya da şahıs firmaları Ticaret Sicil Yönetmeliği’ne göre kanunlar tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda hareket ederler. Hangi sektörde çalışıldığı fark etmeksizin bu alandaki her firmanın ve kişinin Ticari Sicil Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara uygun davranması sorumluluğu bulunmaktadır.

Ticaret Sicil Tasdiknamesi nedir, nasıl ve nereden alınır?
Ferhan Petek

Gerçek ya da tüzel kişilerin kayıtlarının bulunduğu, bu kişilerin yaptıkları ticaretlerin üçüncü taraflara bildirilmesini de içeren, ticari işletmeye ve ticaret yapan kişiye yönelik bilgileri ve kayıtları kapsayan devlet sicili ticaret sicili olarak adlandırılmıştır. Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin 16. maddesi, sicil tasdiknamesinin tanımını içermektedir.

Ticaret Sicil Tasdiknamesi nedir?

Ticaret sicil tasdiknamesi Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 16 maddesine göre bir ticari unvanın ya da bir ticari işletmenin sicile tescil edildiği zaman verilen onaylı bir belge olarak tanımlanmıştır. Sicil tasdiknamesi çoğu zaman ticaret sicil belgesi ile karıştırılsa da aralarında belirgin farklar bulunmaktadır.

Sicil tasdiknamesi belli bir tarihte olan sicil kaydının doğru olduğunu teyit etme yetkisi bulunan resmi bir evraktır. Bu belge ile işletmenin ticari etkinliklerinin yasal ve güvenli bir şekilde yürüdüğüne dair kanıt sunulmuş olur. Firmanın kontrol edilmesi istenen tarih aralıklarındaki durumunu öğrenebilme amacı ile talep edilir. Ticaret Sicil Tasdiknamesi örneğine göre hazırlanarak talep doğrultusunda verilir.

Ticaret Sicil Tasdiknamesi nasıl alınır?

Ticaret Sicil Tasdiknamesi almak için MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ya da e-Devlet sistemi kullanılabilir. E-Devlet üzerinden de direkt MERSİS’e giriş yapılarak da ulaşım sağlanabilmektedir. Belge ayrıca ticaret sicil müdürlüklerinden şahsen başvuru ile de çıkartılabilmektedir.

MERSİS üzerinden belge alınacaksa kullanıcı adı ve şifre girilir ve e-imza aracılığı ile giriş yaptıktan sonra panelde yeri alan belge başvuruları menüsüne gidilir. Tasdikname belgesi için ödeme yapıldıktan sonra belge temin edilebilir.

Ticaret Sicil Tasdiknamesi nereden alınır?

Ticaret Sicil Tasdiknamesi MERSİS sisteminden alınabilir. Birçok belgenin temin edilebildiği e-Devlet sistemi üzerinden de ulaşılabilir. Talep doğrultusunda hazırlanan Ticaret Sicil Tasdiknamesi e-Devlet'ten sorgulanabilir.

Ticaret Sicil Tasdiknamesi sorgulaması da hem e-Devlet hem de MERSİS üzerinden gerçekleştirilebilir. Geçerliliği açısından Ticaret Sicil Tasdiknamesi süresi olarak 6 ay belirlenmiştir. Ticaret Sicil Tasdiknamesi İngilizce olarak da yine talebe göre hazırlanabilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
ticaret
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