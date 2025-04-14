TİKA'dan Kolombiya hamlesi: 10 farklı okulda, okul öncesi eğitim sınıfları kuruldu

TİKA ve Bucaramanga Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kurulan sınıfların açılışı; Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Bucaramanga Belediye Başkanı Jaime Andrés Beltrn, TİKA Bogota ofisi yetkilileri, Bucaramanga Belediyesi Eğitim Sekreteri Martha Cecilia Guarn Lizcano, Uluslararası İlişkiler SekreterJulian Diaz Zambrano, veliler, öğretmenler ve okul yönetimi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Kolombiya temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı kriterleri doğrultusunda hazırlanan projede, kent genelindeki 10 farklı devlet okulunda toplam 10 erken çocukluk sınıfı açıldı. Böylece Bucaramanga’da ilk kez 4 yaş çocukları devlet okullarında eğitime dahil edildi. Projeyle her dönem 200 çocuğa eğitim imkânı sağlanacak; beş yıllık süreçte ise 1000'den fazla ailenin bu hizmetten yararlanması hedefleniyor.

TİKA tarafından yürütülen bu proje pilot bir uygulama olmakla beraber kentte yeni açılacak sınıflara öncülük ediyor. Çalışma hayatına katılmak isteyip de çocuğuna bakım verecek kimsesi olmayan ebeveynler için devlet imkanlarının genişletilmesi bu noktada büyük önem taşıyor. Proje bu sayede, sadece çocukların değil ailelerin de yaşam kalitesi artarak toplumsal refahın yükseltilmesini hedefliyor. Proje aynı zamanda, çocuklarına bakacak destek bulamayan ebeveynlerin çalışma hayatına katılımını kolaylaştırarak toplumsal refahın artırılmasını amaçlıyor. Sınıflarda eğitim görecek çocukların yanı sıra ailelerin yaşam kalitesine de katkı sunulması hedefleniyor.

"SADECE ÇOCUKLARA DEĞİL AİLELERE DE UMUT OLDU"

Açılışta konuşan Bucaramanga Belediye Başkanı Jaime Andrés Beltrn, çocuklara güvenli ve nitelikli eğitim ortamları sunmanın önemine değinerek, "Bu sınıflar, sadece çocuklara değil ailelere de umut oldu. Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TİKA’ya bu değerli katkı için teşekkür ederim" dedi.

Eğitim Sekreteri Martha Cecilia Guarn Lizcano ise projenin toplumsal etkisine dikkat çekerek, "Bu sınıflar sayesinde aileler çocuklarını ne özel sektöre ne de bakım yeterliliği olmayan kişilere bırakmak zorunda kalmayacak. TİKA’ya minnettarız" ifadelerini kullandı.

IOM Ccuta Bölge Direktörü Alessandro Cacciapuoti, "Birlikte çok daha fazlayız" sloganıyla yürütülen bu çalışmanın, TİKA’nın desteğiyle somut bir başarıya dönüştüğünü ifade etti.

Venezuelalı göçmen nüfusun yoğun olduğu Bucaramanga’da, proje aynı zamanda göçmen aileler için de büyük önem taşıyor. TİKA’nın desteğiyle oluşturulan sınıflara, IOM tarafından teknik destek sağlanıyor. Bu sayede okullarda sosyal ve psikolojik destek programları da uygulanarak kapsamlı bir gelişim süreci başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır